Palma, baranek czy zając? O tradycjach i symbolach Wielkiej Nocy

Ilona Lewandowska: W ubiegłym tygodniu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zaprezentowana została Pana książka „Wartime Rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy" („Ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej przez polskie duchowieństwo katolickie"). Jak doszło do tego, że jako mieszkający od urodzenia w Kanadzie prawnik zainteresował się Pan tym...