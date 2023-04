Legalizacja produkcji samogonu dla gospodarstw agroturystycznych

Ministerstwo Rolnictwa RL zgadza się, że na Litwie powinna zostać zliberalizowana produkcja domowych napojów alkoholowych, czyli samogonu o mocy do 65 proc. Tymczasem Litewska Konfederacja Biznesu nie zgadza się z proponowanymi zmianami w ustawie o kontroli alkoholu, które zalegalizowałyby produkcję i konsumpcję wódki domowej roboty.

— Zwracamy uwagę, że projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu spożycia alkoholu został zainicjowany przez parlamentarzystów. Ministerstwo rolnictwa zgadza się, że na Litwie powinna zostać zliberalizowana produkcja domowych napojów alkoholowych, ale zgłaszane są uwagi i propozycje dotyczące poprawy regulacji prawnych — poinformowano „Kurier Wileński” w resorcie rolnictwa.

Ograniczenia produkcji

W poprawkach proponuje się przyznanie prawa do produkcji (nie więcej niż 1 000 litrów na rok kalendarzowy) domowej roboty wódki i innych tradycyjnych napojów o objętościowej zawartości alkoholu nie większej niż 65 proc. rolnikom, których gospodarstwo jest zarejestrowane w Rejestrze Gospodarstw Rolnych, którzy świadczą usługi spełniające wymogi turystyki wiejskiej i którzy są certyfikowani jako tradycyjni rzemieślnicy zgodnie z procedurą ustanowioną przez resort rolnictwa.

Ograniczyć produkcję nielegalnego alkoholu

— Oczekuje się, że zatwierdzenie poprawek dotyczących zezwolenia rolnikom na produkcję domowych napojów alkoholowych zmniejszy objętość produkcji i sprzedaży nielegalnego alkoholu. Ponadto możliwe byłoby przetwarzanie nadwyżek żyta, jagód, miodu uprawianych w kraju — w ten sposób powstałoby więcej miejsc pracy na obszarach wiejskich — poinformowano w ministerstwie.

Produkcję „samanė”, czyli bimbru i innych tradycyjnych napojów alkoholowych, ale nie więcej niż 1 tys. litrów rocznie, proponuje się umożliwić właścicielom gospodarstw agroturystycznych — rolnikom, których jest około 70, oraz certyfikowanym producentom produktów żywnościowych dziedzictwa narodowego, których jest około 300.

Podatki do budżetu państwa

— Napoje byłyby produkowane, przechowywane, konsumowane i sprzedawane tylko w gospodarstwie agroturystycznym należącym do rolnika, który otrzyma pozwolenie na produkcję napojów alkoholowych. Producentom takich napojów proponuje się stosowanie tych samych wymogów dotyczących działalności prowadzonej w odniesieniu do produkcji, księgowania, etykietowania, handlu i konsumpcji napojów alkoholowych. Po zalegalizowaniu produkcji bimbru możliwe byłoby ściąganie podatków do budżetu, jednocześnie zwiększyłoby to napływ turystów — zaznaczono.

Znaczny wzrost spożycia wódki domowej roboty

Ineta Rizgelė, dyrektorka Litewskiej Konfederacji Biznesu w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że na zamówienie Litewskiej Konfederacji Biznesu, Wydział Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wileńskiego corocznie przeprowadzają „Badanie nawyków spożywania alkoholu na Litwie”. Najnowsze badanie z 2022 r. wykazało, że najważniejszą zmianą w 2021 r. jest znaczny wzrost spożycia wódki domowej roboty.

— W poprawkach zaznaczono, że będzie można wyprodukować rocznie tysiąc litrów domowej wódki, ale nie ma ani słowa o tym, w jaki sposób będzie to kontrolowane. Taka poprawka może też spowodować jeszcze większe spożycie bimbru — powiedziała Ineta Rizgelė.

