Polska flaga 2 maja: litewskie prawo zezwala

— Początkowo na naszym domu w rejonie solecznickim zawieszaliśmy biało-czerwoną flagę na święta narodowe, a po jakimś czasie postanowiliśmy, że będzie ona powiewała przez cały czas. Już od około dziesięciu lat flagi nie zdejmujemy. W ten sposób deklarujemy przynależność do narodu polskiego — zaznacza w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Renata Cytacka, prezes Forum Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego.

Nie powinniśmy się bać

Polacy Litwy wywieszają flagi także z okazji Święta Konstytucji 3 maja, jak też 11 listopada, gdy obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Wyeksponowanie biało-czerwonej flagi w dniach polskich świąt narodowych nie przeczy ustawodawstwu litewskiemu.

— Nie powinniśmy się bać, na swojej własności każdy może robić, co chce. Jeżeli chodzi o zwykłych obywateli mamy obowiązek trzy razy do roku wywiesić litewską flagę. Należy to zrobić w dniach: 16 lutego, 11 marca oraz 6 lipca. Zgodnie z ustawą o fladze, możemy zawieszać też swoje polskie flagi narodowe. Policja może ścignąć jedynie w przypadku, gdy z jakąkolwiek flagą będziemy nienależycie się obchodzić. Do każdej flagi należy odnosić się z szacunkiem. Nie ma zakazu, byśmy na nasze święto narodowe nie mogli wywieszać biało-czerwonej flagi. Jeżeli chodzi o dzień 2 maja, jest to jak najbardziej nasze święto, jesteśmy w tej chwili poza granicami Rzeczpospolitej. Poprzez wyeksponowanie barw narodowych deklarujemy przynależność do narodu polskiego, pokazujemy swoją tożsamość, przywiązanie do historycznych wartości wielkiego narodu, którym jesteśmy jako Polacy. Jesteśmy integralną częścią narodu poza granicami Polski, a biało-czerwona flaga jest symbolem polskiej państwowości, która jednoczy rodaków. Zapraszam wszystkich Polaków na Litwie do wywieszenia flagi biało-czerwonej w dniach 2 i 3 maja — mówi Renata Cytacka.

Jedno z najmłodszych świąt

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej — to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 r. W tym dniu szczególnie upamiętniana jest historia polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Polskie barwy narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej — białego orła na czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały natomiast uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność.

Wybór 2 maja na Dzień Flagi nie był przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne. 2 maja 1945 r. polscy żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie.

Świąteczny pochód

Związek Polaków na Litwie zaprasza do udziału w pochodzie, który odbędzie się w sobotę, 6 maja, w Wilnie. Tradycyjnie w ten sposób uczczony zostanie Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

Organizatorzy zapraszają do przybycia na plac Niepodległości przy litewskim parlamencie, skąd o godz. 12:00 uczestnicy pochodu wyruszą ulicami Wilna do Ostrej Bramy. O godz. 14:00 przy cudownym obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej odprawiona zostanie msza św. O godz. 15:30 na placu Ratuszowym odbędzie się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

