2 maja, w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dniu Polonii i Polaków za Granicą, na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda wręczył narodowe flagi przedstawicielom różnych organizacji oraz instytucji, które działają zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jedna z nich trafi na Wileńszczyznę za pośrednictwem „Kuriera Wileńskiego”.

Oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta Andrzej Dudy i pierwszej damy, Agaty Kornhauser-Dudy, z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą rozpoczęły się w Warszawie podniesieniem flagi państwowej na wieży Zamku Królewskiego.

Przed południem w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie czterem oficerom Wojska Polskiego. O godz. 14.00 na dziedzińcu Belwederu prezydent wręczył narodowe flagi przedstawicielom organizacji oraz instytucji działającym w Polsce i poza granicami, wręczył także odznaczenia państwowe.

„Jest bez wątpienia symboliczne, że 2 maja jest zarazem Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jak i świętem Polonii i Polaków poza granicami. (…) Flaga ma moc łączącą, moc jednoczącą i budującą wspólnotę. Taka jest tradycja” – mówił podczas uroczystości w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał również o Polakach, którzy w ciągu stuleci znaleźli się poza granicami kraju, ale wciąż noszą Polskę w sercu. Podziękował odznaczonym za to, że swoją codzienną działalnością umacniają polską tożsamość poza granicami kraju, zwrócił się również do tych wszystkich, którzy podczas uroczystości otrzymali narodowe flagi.

„Niech będą one symbolem jedności, przywiązania do wartości i barw narodowych, wzmacniają wspólnoty, w których na co dzień funkcjonujecie” – mówił prezydent.

Wśród organizacji, które w tym roku otrzymały z rąk prezydenta polską flagę, znalazła się również redakcja „Kuriera Wileńskiego”. W czasie uroczystości w Belwederze reprezentowali redakcję redaktor naczelny Robert Mickiewicz i wydawca Zygmunt Klonowski.

– Biało-czerwone barwy ważne są dla każdego Polaka, gdziekolwiek się znajduje. To właśnie narodowa flaga sprawia, że nawet bardzo daleko od Polski możemy poczuć się swojsko. Tam, gdzie jest obecna, są też Polacy. Otrzymanie polskiej flagi z rąk prezydenta Andrzeja Dudy to wielki zaszczyt dla redakcji „Kuriera Wileńskiego”, który odbieramy jako docenienie starań pokoleń dziennikarzy, którzy tworzyli tę gazetę i potwierdzenie, że niezależne, polskie pismo, jest potrzebne społeczeństwu na Wileńszczyźnie – komentuje Robert Mickiewicz.

Dzień Flagi obchodzony jest 2 maja na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm RP 20 lutego 2004 r. Tego dnia w Polsce jest też obchodzony Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm RP 20 marca 2002 r. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.