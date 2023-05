O szczycie G7, myśliwcach F-1 i… taczankach z flotą w krzakach

Zełenski w Hiroszimie spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem, przywódcą Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, premierami Japonii, Kanady, Wielkiej Brytanii i Włoch: Fumio Kishidą, Justinem Trudeau, Rishim Sunakiem i Giorgią Meloni. Przeprowadził też rozmowy z premierem Indii Narendrą Modim — pierwsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Czytaj więcej: Echa wizyt prezydenta Ukrainy

Będą ukraińskie F-16

Podczas szczytu G7 Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Projekt poparły m.in.: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Portugalia. Prezydent Ukrainy zapewnił, że F-16 nie będą wykorzystywane do ataków na terytorium Rosji.

Zmuszają do służby

Mężczyźni z okupowanych przez Rosję terenów obwodu zaporoskiego, na południu Ukrainy, trafiają do aresztów pod byle pretekstem, a następnie są zmuszani do służby wojskowej w rosyjskich siłach. Zatrzymani są przewożeni do obozów polowych, gdzie czekają na nich więźniowie z rosyjskich zakładów karnych. Kryminaliści wywierają presję na swoich współobywateli, zmuszając ich do wstąpienia w szeregi wroga.

Ostatnio czas trwania szkoleń dla więźniów z Rosji skrócono do zaledwie 10 dni.

Rosyjskie siły, szczególnie najemnicza Grupa Wagnera, zmobilizowały dotąd kilkadziesiąt tysięcy skazańców. W styczniu organizacje praw człowieka z Rosji szacowały, że tylko do tamtego czasu na front mogło trafić około 50 tys. więźniów, spośród których większość zginęła, zdezerterowała lub została wzięta do niewoli.

Czytaj więcej: Koło historii zatacza krąg

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

Rosyjskie bieda-drony

Rosyjskie wojska atakujące zaczęły stosować na szeroką skalę nieuzbrojone drony zwiadowcze, próbując w ten sposób zwiększyć celność swoich ostrzałów rakietowych. Bezzałogowce wroga są jednak łatwo zestrzeliwane przez ukraińskie siły obrony powietrznej. Stosunkowo tanie i zdolne do pokonywania znacznych odległości drony produkcji rosyjskiej typu SuperCam zostały włączone do działań na Ukrainie ze względu na problemy armii agresora z celnością ostrzałów.

„Ura, za Czapajewa!”

W pobliżu okupowanego Enerhodaru na południu Ukrainy rosyjskie wojska próbują zestrzeliwać ukraińskie drony przy pomocy ciężkich wielokalibrowych karabinów maszynowych, których produkcję rozpoczęto w latach… 30! Za stanowisko ogniowe służy naczepa furgonetki UAZ, czyli popularnej „Buchanki”, produkowanej w latach 60. Zauważone konstrukcje są współczesnym odpowiednikiem taczanek, czyli zaprzęgów konnych wyposażonych w ciężki karabin maszynowy, wykorzystywanych m.in. podczas wojny domowej w Rosji w latach 1917-22…

Flota w krzakach…

Ukraińskie ataki na okupowany Krym poważnie ograniczyły możliwości operacyjne wojsk Rosji i zmusiły ją do ukrycia okrętów Floty Czarnomorskiej z dala od półwyspu. Tylko w tym roku Krym został zaatakowany co najmniej 36 razy. Uderzenia wymierzone były m.in. w linie kolejowe i bazy paliwowe. W efekcie tych ataków prawie 80 proc. podstawowego składu okrętów Floty Czarnomorskiej przeniesiono z Sewastopola do Noworosyjska. W Sewastopolu pozostały wyłącznie okręty, które stoją w dokach remontowych. Ataki na Krym prowadzone są z powietrza, z użyciem rakiet i dronów oraz z wody, z wykorzystaniem dronów morskich.