Echa wizyt prezydenta Ukrainy

Po rozmowie z papieżem prezydent Zełenski oświadczył włoskiej telewizji RAI, że szanuje papieża, ale Kijów nie potrzebuje mediatorów, zaś plan pokojowy musi być ukraiński. Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, Andrij Jurasz, powiedział włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”, że rozmowa papieża z prezydentem Ukrainy była „szczera i owocna”. Zaznaczył: „My prosimy o to, aby wszelka propozycja uwzględniała sytuację w terenie, a także oferty ukraińskie i zasady prawa międzynarodowego”. „Jeśli watykańska mediacja włączy punkty ukraińskiego planu pokojowego, będzie oczywiście dobrze przyjęta. Nie ma konfliktu, nie mamy wątpliwości co do tego, że Stolica Apostolska mogłaby zdecydować o współpracy tylko, jeśli chodzi o kilka z 10 punktów, jakie tworzą nasz plan” — oświadczył ukraiński dyplomata.

Wyraził jednak wątpliwości co do szans na wizytę papieża w Moskwie. Franciszek mówił wcześniej kilka razy, że oprócz Kijowa chciałby też pojechać do stolicy Rosji.

NATO w Wilnie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w poniedziałek o „pozytywną decyzję polityczną” w sprawie wejścia Ukrainy do NATO podczas szczytu Sojuszu w Wilnie w lipcu br. Zełenski mówił o tym w wystąpieniu zdalnym na konferencji w Kopenhadze. „Nadszedł czas, by usunąć największą niepewność dotyczącą bezpieczeństwa w Europie, a więc, by podjąć pozytywną decyzję polityczną w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO” — powiedział Zełenski w przemówieniu do uczestników 6. Szczytu Demokracji, który odbywa się w Kopenhadze. Szczyt poświęcony jest światowemu bezpieczeństwu, w szczególności wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydent Ukrainy zwracał się do uczestników szczytu przez łącze wideo.

Przypomnienie Bukaresztu

„Ukraina chciałaby w Wilnie otrzymać jasny sygnał na temat przyszłego członkostwa i konkretny harmonogram akcesji” — pisał niedawno na łamach „Foreign Affairs” szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Kijów przypomina, że już podczas szczytu w Bukareszcie w 2008 r. państwa NATO zgodziły się, że Ukraina i Gruzja zostaną w przyszłości członkami Sojuszu.

Uchwała Senatu RP

Senat RP przyjął w maju uchwałę, w której oświadczył, że szczyt NATO w Wilnie powinien być ważnym etapem przygotowania do pełnego członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Senatorowie uznali, że Ukraina powinna otrzymać znacznie więcej niż dotychczasowe deklaracje i zaapelowali, by objąć ją podobnymi procedurami jak Szwecję i Finlandię.

Zełenski w Londynie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w poniedziałek niezapowiadaną wcześniej wizytę w Wielkiej Brytanii. W Londynie rozmawiał z premierem Rishim Sunakiem. Przeprowadzono przedmiotowe rozmowy tête-à-tête oraz z udziałem delegacji.

„Dziś Londyn. Wielka Brytania jest liderem, jeśli chodzi o poszerzanie naszych możliwości na ziemi i na niebie. Ta współpraca będzie kontynuowana” — przekazał Zełenski.

Prezydent Ukrainy złożył wizytę w Wielkiej Brytanii po wcześniejszych — we Włoszech, Niemczech i we Francji.