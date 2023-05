Mieszkańcy kupują mniej alkoholu. Ale czy mniej spożywają?

— To są dane Państwowej Inspekcji Podatkowej, które bardzo cieszą, bo świadczą o spadku spożywania alkoholu. Co prawda, dotyczy to tylko napojów, kupowanych w sklepach. Ale niestety prawda może być zupełnie inna. Już dwa lata z rzędu spożycie alkoholu na Litwie rośnie. To, że dane PIP mówią, że mieszkańcy Litwy kupują mniej alkoholu, być może nie oznacza, że spożywają go mniej – mówi Tomas Tomilinas.

Mniej kupują na Litwie…

Według danych PIP w pierwszym kwartale 2023 r. spożycie wina i napojów fermentowanych na Litwie spadło o 3,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r.

W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż alkoholu etylowego była o 4,2 proc. niższa niż w pierwszym kwartale 2022 r. Spożycie napojów spirytusowych w pierwszym kwartale tego roku było o 2,6 proc. niższe niż przed rokiem.

Dosyć duże spowolnienie konsumpcji odnotowuje się również w segmencie piwa: w marcu 2023 r. sprzedaż piwa na Litwie była o 11,2 proc. niższa niż rok temu.

…ale chętnie jeżdżą po alkohol do Polski

— To, że teraz w kraju kupuje się mniej alkoholu, jest logiczne, ponieważ u nas jest on bardzo drogi. Po alkohol jeździ się do Polski i innych państw, gdzie jest taniej. Być może rozwija się szara strefa. Chciałoby się, żeby wreszcie spożycie tych trunków zaczęło spadać. Niestety, w ubiegłym roku były tylko złe nowiny — wzrosło spożycie alkoholu, zmniejszyła się liczba urodzin, pogorszyła się sytuacja materialna ludzi, zwiększyło się zagrożenie związane z chorobami psychicznymi. Warto zaczekać na inne badania, jeżeli one pokażą, że rzeczywiście maleje spożycie alkoholu, to wreszcie będą wspaniałe wieści — mówi Tomilinas.

W 2022 r. zmniejszyło się spożycie mocnych alkoholi, ale wzrosło spożycie napojów piwnych. Natomiast w marcu 2023 r. spadła już nie tylko sprzedaż napojów spirytusowych (minus 3 proc. w porównaniu z marcem 2022 r.), ale także konsumpcja piwa.

Liczby przedstawione przez Państwową Inspekcję Podatkową wyraźnie pokazują, że spożycie napojów alkoholowych (od red. — kupowanych w sklepie) na Litwie maleje. Wpływ na to ma kilka czynników: wzrost akcyzy na napoje alkoholowe na początku 2023 r., wysoka inflacja i zwiększone koszty utrzymania, rosnące oprocentowanie kredytów. Te czynniki negatywnie wpływają na finanse mieszkańców, którym pozostaje mniej pieniędzy, dlatego też zmniejsza się konsumpcja trunków alkoholowych.

Szara strefa

Na to, że obecnie sprzedaje się mniej napojów alkoholowych, może mieć także wpływ szara strefa. Wyniki badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL pokazują, że w 2022 r. aż 33 proc. populacji pozytywnie oceniało używanie nielegalnego tytoniu, alkoholu i paliwa — najwięcej od 2016 r.