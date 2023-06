Młode talenty zaprezentowały się na scenie DKP w Wilnie

„Bardzo się cieszę, że po raz 24. możemy się spotkać w gościnnym Domu Kultury Polskiej na Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie. Przeżyliśmy pandemię, było nas trochę mniej, teraz znowu rośniemy, co bardzo cieszy. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie dla wszystkich tutaj obecnych źródłem wielu miłych wrażeń. Nie będzie w tym roku indywidualnych prezentów, lecz wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani wspólnym wyjazdem na wycieczkę” — witając zebranych powiedziała Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

53 uczestników

Festiwal ten jest imprezą dla wszystkich, którzy lubią śpiewać polskie piosenki. Jak informują organizatorzy, głównym celem wydarzenia jest umożliwienie szerokiej prezentacji twórczości artystycznej polskiej młodzieży szkolnej na Litwie.

W tegorocznej imprezie wzięło udział 53 uczniów ze szkół polskich z rejonu solecznickiego, trockiego, święciańskiego, wileńskiego oraz miasta Wilna. Uczestnicy wystąpili w pięciu kategoriach wiekowych: soliści od 6 do 8 lat, od 8 do 11 lat, od 11 do 13 lat, od 13 do 16 lat oraz od 16 do 18 lat.

Organizatorem muzycznej imprezy jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Wszyscy uczestnicy festiwalu prezentowali bardzo wysoki poziom

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Skład jury

Komisja miała niełatwe zadanie, gdyż wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Występy młodych artystów oceniało szanowne jury w składzie: przewodnicząca komisji Barbara Kolago — polska muzyczka, kompozytorka, dziennikarka, sekretarz Międzynarodowej Kapituły „Orderu Uśmiechu”; a także doc. dr Asta Rauduvaitė — kierowniczka katedry muzyki na wydziale kształcenia ogólnego Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego; Elżbieta Olszewska-Szczygło — występująca pod scenicznym pseudonimem Elisabeth Olshey, śpiewa głównie w stylu jazzowym, uczestniczka litewskich eliminacji do Eurowizji, finalistka programu „Głos Litwy”, wspólnie z Katarzyną Żemojcin tworzy zespół Kaymo Project, wykonujący polskie piosenki ludowe w nowych aranżacjach.

Uczestnicy o swoich talentach

Weronika Yerymenchyk z Ukrainy, z miasta Szepitówka, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przyznała, że po raz pierwszy występuje przed publicznością.

— Jestem z Ukrainy, mam 8 lat. Po raz pierwszy będę na scenie. Bardzo się boję. Zaśpiewam „Hej Sokoły” — powiedziała nam Weronika, która obecnie jest uczennicą Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie.

Tymczasem Agata Jerenkiewicz z Gimnazjum w Mickunach w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że stara się jak najczęściej brać udział w takich konkursach, ponieważ swoją przyszłość wiąże właśnie z muzyką.

— Śpiewać zaczęłam od pierwszej klasy, teraz jestem w siódmej. Chodzę do szkoły muzycznej i chcę swoją przyszłość powiązać z muzyką. Lubię śpiewać piosenki klasyczne i wesołe — podzieliła się planami Agata.

Razem z nią na konkurs przyjechała mama, by podtrzymać córkę na duchu.

— Przed pójściem do pierwszej klasy postanowiłyśmy, że trzeba zapisać się do szkoły muzycznej. Bardzo ważne jest uczestnictwo w takich konkursach, to motywuje dzieci — powiedziała Bożena.

Jedną z najmłodszych — a jednak bardzo odważnych — uczestniczek konkursu była 5-letnia Natalia Jakowuk, która powiedziała nam, że śpiewa dobrze i wcale nie boi się sceny, bo lubi śpiewać wszystkie piosenki. Mama Natalii powiedziała, że talent córki zauważyła, gdy ta miała dopiero półtora roku. Pierwszą piosenką, którą zaśpiewała mała Natalia, była „O mój rozmarynie”.

— Z Natalią lubimy śpiewać razem w domu. Takie konkursy są bardzo potrzebne. Właśnie dzięki nim dzieci uczą się, przyzwyczajają się do sceny, denerwują się, a to jest potrzebne — podkreśla Liliana, mama Natalii.

Historia festiwalu

Festiwal zapoczątkowany został przez Polską Macierz Szkolną wspólnie z nauczycielem muzyki Włodzimierzem Saszenko w 1999 r. w malowniczych Rudziszkach. Przez lata rozrastał się do coraz większych rozmiarów, by zacumować na stale na scenie gościnnego Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Przez okres tego ponad dwudziestolecia wyrosło nowe pokolenie śpiewającej młodzieży, która po szczęśliwym starcie na festiwalu kontynuuje swoją drogę artystyczną na kolejnych festiwalach na Litwie oraz za granicą.

Bartosz Wojciech Urbanowicz pod scenicznym pseudonimem Veg4s zaśpiewał piosenkę „Krople deszczu”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Laureaci XXIV edycji festiwalu

Grand Prix: Michał Łotysz z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie za wykonanie piosenki „Maleńka Ewo” (instruktorka Mirosława Salnik).

Kategoria II (od 8 do 11 lat) I miejsce — Ernest Palewicz ze szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach z piosenką „Meluzyna” (instruktorka Lilia Kieras).

Kategoria III (od 11 do 13 lat) I miejsce — Michał Narbut z gimnazjum Inżynieryjnego im. J. Lelewela w Wilnie z piosenką „Moja matko, ja wiem” (instruktorka Krystyna Milutienė).

Kategoria V (do 18 lat) I miejsce — Bartosz Wojciech Urbanowicz (pseudonim sceniczny — Veg4s) z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie z piosenką „Krople deszczu” (instruktorka Elita Jurkievičienė).