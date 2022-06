XXIII edycja Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Kolejny, XXIII już Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej to ważne wydarzenie polskich szkół na Wileńszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że dzieci lubią śpiewać i co roku wkładają wiele sił w przygotowania.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Uczestnicy festiwalu wystąpili w tym roku w pięciu kategoriach wiekowych. Jak zawsze występom towarzyszyły ogromne emocje nie tylko artystów, ale również widowni, wśród której przeważali nauczyciele i rodzice.

Ekran nie zastąpi sceny

— Jestem tu w podwójnej roli, jako instruktorka śpiewu, ale także jako mama, bo na scenie wystąpi także moja córka — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Bożena Krasiłowa, piosenkarka i nauczycielka muzyki. Jak zauważa, festiwal i występ na scenie są szczególnie ważne teraz, gdy ze względu na przerwę wywołaną pandemią wiele dzieci nie miało szansy na wystarczające sprawdzenie się w występowaniu przez publicznością.

— Dla dzieci to bardzo ważna szkoła, coś, czego nie zastąpi nagranie wideo i umieszczenie w internecie. Ja także bardzo czekałam na możliwość spotkania z publicznością, prawdziwy kontakt to coś zupełnie innego niż pokazy online. Ale pandemia skłoniła również do poszukiwania nowych rozwiązań. Ja właśnie w tym czasie założyłam swoje studio muzyczne i dziś uczestniczę w konkursie razem z moimi uczennicami — mówi piosenkarka.

Jednym z celów festiwalu jest popularyzowanie polskich piosenek i trzeba przyznać, że z tym zadaniem wydarzenie radzi sobie znakomicie.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

By polska piosenka była popularna

— Do tego festiwalu podchodzimy bardzo poważnie i w zasadzie szykujemy się cały rok. Dla mnie zawsze bardzo trudnym momentem jest wybór odpowiedniej piosenki. Są takie utworzy, które powtarzają się przez ponad 20 lat, zawsze pojawiają się również nowe — komentuje Janina Stupienko, nauczycielka muzyki w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Jak zauważa nauczycielka, na wybór piosenki bardzo często wpływ ma dostępność profesjonalnego podkładu muzycznego, o który wcale nie jest dziś trudno.

— Jest bardzo wiele źródeł, skąd legalnie możemy pobrać profesjonalne podkłady muzyczne i bardzo wielu nauczycieli z tego korzysta. Można powiedzieć, że jest wśród nas bardzo dużo życzliwości, chęci do pomocy, jeśli poszukujemy podkładu do konkretnego utworu, można poprosić o wsparcie grupę nauczycieli muzyki na FB, w której jest ponad 5 tys. osób i zwykle ktoś przychodzi z pomocą — dodaje nauczycielka.

Jakie utwory wybrali tegoroczni uczestnicy festiwalu? Przekrój był naprawdę bardzo duży, od legionowej „Piechoty” i ludowej piosenki „W moim ogródeczku” po bardzo współczesne, popularne piosenki.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Nagrody jury i publiczności

Laureatką Grand Prix została Aleksandra Jačionytė, uczennica Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, która wykonała piosenkę „Człowieczy los”.

— Wszyscy byli zachwyceni tym utworem, tak jury jak i widownia. To było coś wspaniałego i nikt nie miał wątpliwości, kto zasługuje na główną nagrodę — przekonuje Krystyna Dzierżyńska, wiceprezeska Macierzy Szkolnej i organizatorka festiwalu.

Nawiasem mówiąc — nie po raz pierwszy w historii festiwalu utwór śpiewany przez Annę German zdobył uznanie jury, jej piosenki to raczej tradycyjne, festiwalowe przeboje.

Koncert finałowy oraz ogłoszenie zwycięzców odbyły się na żywo w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, jednak, tak jak w ubiegłym roku, na portalu Wilnoteka.lt odbyło się głosowanie internetowe, które zadecydowało o Nagrodzie Publiczności. W internetowym plebiscycie o tę nagrodę wzięło udział 22 uczestników, z 36. osób występujących na scenie. Nagrodę Publiczności zdobyły równorzędnie Klaudia Laurūkaitytė (Gimnazjum w Trokach) i Dominika Narkiewicz (Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach).

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Między dwiema uczestniczkami były tylko trzy głosy różnicy, więc zdecydowaliśmy, by była to nagroda ex aequo — mówi Krystyna Dzierżyńska.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Zwycięzców w każdej z pięciu kategorii wiekowych wyłoniło jury w składzie: prof. Asta Rauduvaitė z Akademii Oświatowej Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Zbigniew Lewicki oraz Elżbieta Oleszkiewicz-Szczygło, która również jako dziecko występowała na festiwalu. Jak zauważyła, nie zawsze zdobywała pierwsze miejsca, dochodziła na szczyt przez dalsze miejsca, wyróżnienia, więc, jak uważa, nie warto się zniechęcać, jeśli dziś nie otrzymało się pierwszej nagrody, to trzeba cierpliwie dążyć do celu.

Zresztą, jak podkreślali członkowie jury, poziom, zwłaszcza w najstarszej grupie wiekowej, był niezwykle wysoki i każdy z uczestników ma powody do dumy ze swojego występu.

Konkurs odbywa się dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wyniki XXIII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie:

Kategoria I (od 6 do 8 lat)

I miejsce — Laura-Maria Moskal ze Studia Wokalnego Bożeny z piosenką „W moim ogródecku” (instruktor Bożena Krasiłowa)

II miejsce — Sabina Lavrukaitytė ze Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach z piosenką „Jesienne popołudnie” (instruktor Lilia Kieras)

III miejsce — Patricija Siatkovskytė z Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu z piosenką „Wesoło w deszczu” (instruktor Elena Galin)

Kategoria II (od 8 do 11 lat)

I miejsce — Ernest Palewicz ze Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach z piosenką „Przyjaciel na medal” (instruktor Lilia Kieras)

II miejsce — Emilia Lein z Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole z piosenką „Drzwi do kariery” (instruktor Jasia Mackiewicz)

III miejsce — Stela Grigorowicz z Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie z piosenką „Piosenka na cztery kopyta i wiatr”, (instruktor Olga Krasodomska)

III miejsce — Amelija Szewczuwianiec ze Szkoły-Przedszkola „Źródełko” z piosenką „Koci wesoły świat” (instruktor Ludwika Bulkiewicz)

Wyróżnienie — Kornelia Rynkiewicz ze Szkoły Lazdynai w Wilnie z piosenką „Talerz” (instruktor Diana Boguszko), Ewa Wiktoria Brodowska ze Studia Wokalnego Bożeny z piosenką „Szabada” (instruktor Bożena Krasiłowa)

Kategoria III (od 11 do 13 lat)

I miejsce — Gabriela Gureckaja z Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu z piosenką „Szalone Nastki” (instruktor Jan Jarmołowicz)

II miejsce — Liana Tretiakevičiutė ze Szkoły Lazdynai w Wilnie z piosenką „Cyrk wita was” (instruktor Diana Boguszko)

Kategoria IV (od 13 do 16 lat)

I miejsce — Oliwia Stankevičiutė ze Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwi z piosenką „Dziś późno pójdę spać” (instruktor Iwona Bujnowska)

II miejsce — Agnieszka Stachowska z Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie z piosenką „Drzwi do kariery” (instruktor Elena Galin)

Kategoria V (do 18 lat)

I miejsce oraz Nagroda Publiczności w głosowaniu internetowym — Klaudia Laurukaitytė z Gimnazjum w Trokach z piosenką „Co mi, Panie, dasz” (instruktor Iwona Bujnowska)

II miejsce — Marzena Burzyńska z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie z piosenką „Dłoń”, (instruktor Mirosława Salnik)

II miejsce — Kamile Jakubenaitė z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie z piosenką „Mamo tyś płakała” (instruktor Jolanta Dekevičienė)

III miejsce oraz Nagroda Publiczności w głosowaniu internetowym — Dominika Narkiewicz z Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach z piosenką „Pomyśl o mnie” (instruktor Bożena Czenko)

Wyróżnienie — Michał Łotysz z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie z piosenką „Jeszcze w zielone gramy” (instruktor Mirosława Salnik)

Nagroda GRAND PRIX — Aleksandra Jačionytė z Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie z piosenką „Człowieczy los” (instruktor Olga Krasodomska).