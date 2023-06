Upały: wiatrak versus klimatyzator

— Dla wielu z nas klimatyzator kojarzy się z przyjemnym schładzaniem pomieszczenia w upalne dni. Jednakże to nie jedyna zaleta z jakiej słynie klimatyzator dzisiaj. Klimatyzatory to zaawansowane modele — mają funkcję chłodzenia, ogrzewania, nawilżania i oczyszczania powietrza — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Laurynas Stankevičius, dyrektor firmy montującej klimatyzacje Žalias pasaulis.

Kolejka 2-4 tygodnie

Jak informuje nasz rozmówca, teraz już nie ma takich ogromnych kolejek, jak to było przed kilkoma laty, gdy klimatyzator tylko chłodził.

— Pamiętamy, jak tylko pojawiały się upały, to kolejki robiły się ogromne, a urządzeń brakowało. Teraz klimatyzatory są popularne przez cały rok, instalujemy je przez 12 miesięcy, ponieważ jedni instalują je zimą, żeby się ogrzewać, a latem wykorzystują je do chłodzenia pomieszczeń; inni — odwrotnie. Dzisiaj, jeżeli zdecydujecie się na zainstalowanie klimatyzatora, to trzeba zaczekać od 2 do 4 tygodni — mówi dyrektor firmy montującej klimatyzacje.

Zalety klimatyzacji

Największą zaletą i głównym celem stosowania klimatyzacji jest komfort termiczny. Wysokie temperatury utrudniają normalne funkcjonowanie, wydajną pracę i efektywny wypoczynek. Klimatyzacja jest wręcz zbawieniem dla osób, które źle znoszą gorąco. Nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne jonizują i oczyszczają powietrze, usuwając z niego drobnoustroje i alergeny.

Wady klimatyzatora

Klimatyzator wymaga regularnej konserwacji, odpowiedniego czyszczenia i wymiany filtrów. Jeśli to zaniedbamy, dojdzie do rozwoju bakterii, pleśni i grzybów, co jest szkodliwe dla zdrowia i może spowodować przykre dolegliwości, takie jak kaszel i katar.

Klimatyzacja powinna też być stosowana umiejętnie, by nie powstawała zbyt duża różnica temperatur między klimatyzowanym pomieszczeniem a otoczeniem budynku. Zaleca się, by ustawiać temperaturę na maksymalnie 6-7 stopni mniej niż na zewnątrz. W przeciwnym razie łatwo o przeziębienie.

Ceny urządzeń

— Ekonomiczny model z montowaniem średnio kosztuje 1 000 euro. Klimatyzator klasy premium kosztuje 1 500 euro albo więcej. Warto zaznaczyć, że urządzenie będzie nam służyło przez lata, czyli nie jest to inwestycja na rok czy dwa — mówi Laurynas Stankevičius.

Sprzedaż wiatraków wzrosła o 42 proc.

Eglė Krasauskienė, rzeczniczka prasowa sieci handlowej Rimi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi, że na początku miesiąca, kiedy zrobiło się gorąco, ludzie ochładzali się nie tylko lodami i zimnymi napojami, ale także różnymi wentylatorami lub innymi systemami chłodzenia, które można kupić właśnie w tej sieci handlowej. Jeśli porównamy popyt z zeszłego tygodnia z popytem sprzed kilku tygodni, to okaże się, że sprzedaż wzrosła o 42 proc. Ma to oczywiście związek z pogodą. W tym roku wysoka temperatura dotarła do nas znacznie wcześniej niż zwykle.

Ceny nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim, ale wynika to głównie z ogólnej sytuacji gospodarczej i inflacji. Wentylator Emerio w sklepach Rimi kosztuje 29,99-39,99 euro.

— W tym roku kupujący najczęściej wybierają wentylator Emerio. To nie tylko wentylator, ale także chłodnica powietrza. Jest kompaktowy i wydajny, dzięki czemu znajdzie miejsce w każdym domu. Bardzo popularne wśród kupujących są mini wentylatory wielkości 30-40 cm. Możemy również zaoferować naszym klientom jeden klimatyzator Bomann, na który popyt rośnie z każdym rokiem — mówi Eglė Krasauskienė.

