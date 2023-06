Młode ziemniaki — teraz już i krajowe, na półkach sklepowych

Vaida Budrienė, szefowa biura prasowego sieci handlowej IKI, powiedziała nam, że ziemniaki od lat nie ustępują żadnemu warzywu pod względem popularności wśród kupujących.

— Spragnieni świeżych ziemniaków kupujący chętnie wkładają je do swoich koszyków, dlatego nasza sieć tradycyjnie spieszy z pierwszymi ich dostawami! — śmieje się.

Pierwsze — z ciepłych krajów

Choć od jakiegoś czasu sprzedawane są u nas ziemniaki świeże (tu ciekawostka — u nas mówią świeże, w Polsce — młode ziemniaki), a uprawiane w cieplejszych krajach (Maroku, Izraelu, Cyprze), szczególnym zainteresowaniem krajowych klientów cieszą się te litewskie, które dostarczane są do sklepów już następnego dnia po wykopkach. Chociaż polskie — siłą cieplejszej natury — są wcześniejsze…

Tańsze niż przed rokiem?

— Dotrzymujemy obietnicy oferowania atrakcyjnych cen, dlatego tegoroczne ziemniaki z pierwszego zbioru są o ponad jedną dziesiątą tańsze niż w ubiegłym roku. Kilogram świeżych ziemniaków kosztuje u nas 1,29 euro — deklarowała przed tygodniem Vaida Budrienė, ale…

Szybka zagraniczna i krajowa podaż zrobiła swoje i obecnie w litewskich sklepach kilogram młodych ziemniaków (40-60 mm) kosztuje 0,99 euro. A, zgodnie z logiką, ceny wkrótce pójdą w dół.

Nie kupuj i…

Najważniejszą zasadą cieszenia się świeżymi ziemniakami jest ich niekupowanie… zbyt dużo!

Świeże ziemniaki mają cienką skórkę, dlatego w przeciwieństwie do ziemniaków jesiennych nie należy ich przechowywać w domu. Najbardziej smakują przygotowane zaraz po zakupie.

Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do obierania ziemniaków, lepiej jednak spożywać wczesne ziemniaki w całości i nie „obdzierać ze skóry”. Przed wrzuceniem ziemniaków na patelnię lub garnek wystarczy je dokładnie umyć. A tak na marginesie — osobom bardzo, a to bardzo wybrednym, radziłbym (jeżeli cierpliwości wystarczy…) każdy ziemniaczek oddzielnie otrzeć kuchenną drucianą gąbeczką…

Ziemniaki — wartości odżywcze

W 100 g ziemniaków jest 443 mg potasu, który ma wpływ na poprawę pracy nerek, regulację ciśnienia krwi, funkcjonowanie układu nerwowego i pracę mięśni. Spożycie 200 g ziemniaków jest w stanie zapewnić połowę dziennego zapotrzebowania na witaminę C i aż 40 proc. na potas! W ziemniaku można też znaleźć: cynk, fosfor, jod, magnez, mangan, miedź, witaminy A, B i C, foliany i beta-karoten. I gdzie on to wszystko chowa…

Mój „szybki” przepis

Biorę dwie (żeby mieć z głowy na dłużej to pichcenie…) blachy z piekarnika i wykładam papierem do pieczenia. Zimą stare ziemniaki krajałem, a teraz nad tymi młodymi noża nie unoszę! Wrzucam umyte (broń Boże obrane!) młode ziemniaczki na blachy i rozkładam równomiernie. Dla uzyskania zniewalającego, brązowo-złocistego rumieńca, pędzlem — jak ksiądz kropidłem, skrapiam ziemniaki zwykłym olejem i posypuję lekko gruboziarnistą solą i drobniutko pokrajanym koperkiem. Wkładam do pieca nagrzanego do 200°C, robię znak… spojrzenia i pieczę przez ok. godzinę, pilnując wizualnie koloru palety barw… No, a potem smacznego do upadłego!

A resztę, po ostygnięciu, do plastikowych pojemniczków. Będzie na zapas — bo trochę jest z tym zachodu. Mniam! Na jutro, pojutrze…