Jednocześnie Stowarzyszenie już ogłosiło kolejny, drugi konkurs na projekty tzw. Małych Grantów w ramach konkursu KPRM na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

Wnioski będzie można składać od 13 lipca. Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie internetowej odraniemen.org.

— Stowarzyszenie Odra-Niemen to organizacja zarejestrowana i działająca w Polsce już prawie 15 lat. To bardzo duża organizacja, ma 10 oddziałów terenowych. Jeżeli chodzi o naszą współpracę, to my współpracujemy od 10 lat — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Renata Cytacka, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Odra-Niemen współpracuje z Wilnem

Wsparcie Polaków na Wschodzie

— Odra-Niemen to stowarzyszenie, które zajmuje się wsparciem Polaków na Wschodzie. Zaczynali od „Paczki dla kombatanta”, później była „Paczka pamięci”. Ich działalność była skierowana bardziej na obrzeża Wileńszczyzny. Większość takich organizacji myśli, że na obrzeżach jest trudno, a Wilno jest miastem miodem i mlekiem płynącym, aczkolwiek tak nie jest. Szczególnie upewniłam się w tym, gdy zostałam radną w samorządzie stołecznym. Szkoły mają jeszcze jakieś kontakty, dzięki którym współpracują z Polską. Ale jeżeli chodzi o przedszkola, to tej współpracy praktycznie nie ma. Stwierdziłam, że trzeba uaktywnić w tym kierunku naszą współpracę z Odrą-Niemen. No i udało się — powiedziała nam Renata Cytacka.

W ubiegłym roku kierownictwo stowarzyszenia przeprowadziło szkolenia dla szkół i przedszkoli oraz poszczególnych organizacji z pisania wniosków. W tym roku takie szkolenia odbyły się w samorządzie rejonu wileńskiego.

Polskie szkolnictwo priorytetem

— Polskie szkolnictwo jest najważniejsze. Rozmawiając z przedstawicielami stowarzyszenia o potrzebach szkół, znaleźliśmy takie rozwiązanie. Stowarzyszenie Odra-Niemen jako większa organizacja złożyła wniosek o dofinansowanie. W ubiegłym tygodniu prezes stowarzyszenia oznajmił, że w tym roku polską oświatę na Wileńszczyźnie polski rząd wesprze kwotą prawie pół miliona złotych właśnie z tych dużych projektów. To wielkie wsparcie — zaznaczyła Cytacka.

Przykładowo Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach otrzyma 170 tys. zł na wyposażenie klas matematycznych, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie otrzyma 109 tys. zł na nową kurtynę do auli i sprzęt do zajęć tanecznych.

Warto zaznaczyć, że obok środków na duże inwestycje, polskie szkoły i organizacje mogą ubiegać się o mniejsze granty do wysokości 10 tys. zł. Decyzje o dofinansowaniu konkretnych działań dyrektorzy szkół i przedszkoli poznali podczas spotkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

— Stowarzyszenie Odra-Niemen to organizacja, która pracuje bardzo dynamicznie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, która jest wymierna i realna. Odra-Niemen wspiera nie tylko polskie szkoły, ale i zespoły oraz organizacje pozarządowe — podkreśliła Renata Cytacka.

Czytaj więcej: R. Cytacka: „Opuściłam ostatecznie szeregi AWPL-ZChR”. Podobnie zasugerowała B. Pietkiewicz