W tragicznym wypadku drogowym w Solecznikach zginął 10-latek

— 26 sierpnia około godziny 15:30 doszło do wypadku w Solecznikach na skrzyżowaniu ulic Vilniaus i Nepriklausomybės. Samochód marki BMW X5, którym kierował mężczyzna (ur. 1985), skręcając w lewo nie przepuścił dwojga dzieci przechodzących przez przejście dla pieszych na dopuszczalnych sygnałach świetlnych i uderzył w nie. Chłopiec (ur. w 2013 r.) zginął w wypadku drogowym, a dziewczynka (ur. w 2014 r.) jest leczona ambulatoryjnie z powodu różnych obrażeń ciała — poinformowała nasz dziennik rzeczniczka Policji Okręgu Wileńskiego, Julija Samorokovskaja.

Według wstępnych danych dzieci przechodziły na zielonym świetle. BMW, które jechało od strony Dziewieniszek, na ulicy Niepodległości skręcało w lewo, w ulicę Wileńską, miało również zielone światło, ale kierowca miał ustąpić pierwszeństwa dzieciom. Samochód uderzając w dzieci, dziewczynkę odrzucił w bok, a chłopiec znalazł się pod kołami pojazdu.

— Kierowca był trzeźwy. Więcej komentować nie możemy, ponieważ wszczęto postępowanie przygotowawcze na podstawie art. 281 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego — zaznacza Samorokovskaja.

Świadkowie wypadku poinformowali, że kierowca przekonywał, że nie widział dzieci na przejściu dla pieszych. Kierowcy BMW grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Od trzech lat zmniejszała się liczba osób, które zginęły z powodu wypadków samochodowych. Niestety, w tym roku wskaźniki pogorszyły się, wracamy do okresu sprzed pandemii. Wzrosła liczba wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych. Według wstępnych danych w pierwszej połowie tego roku (do 1 lipca 2023 r.) na Litwie w wypadkach drogowych zginęły 72 osoby. To wzrost o 41 proc. w stosunku do ubiegłego roku i wzrost o 4 proc. w porównaniu z 2019 r., kiedy ruch nie był w ogóle ograniczony z powodu pandemii.

Główną przyczyną wypadków śmiertelnych jest przekraczanie dozwolonej prędkości, drugi powód to nieprzestrzeganie przepisów drogowych przez pieszych, trzeci — to nieprzepuszczanie pieszych na przejściu.

W 2021 r. na drogach Litwy obrażeń doznały 3 174 osoby, z czego 552 osoby to dzieci. Na drogach zginęło 147 osób, z których 8 to dzieci. W 2022 r. obrażeń na drogach doznało 3 349 osób, z których 527 to dzieci, zginęło 120 osób, z których 4 to dzieci.

