Zjazd 21 września otworzyli wiceprezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (FPPnW) Juliusz Szymczak-Gałkowski i prezes Fundacji Wolność i Demokracja (WiD) Lilia Luboniewicz – to te organizacje najmocniej wspierają media polskie na Wschodzie.

Następnego dnia, 22 września, delegaci gościli w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. Tam, powitani przez Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą, mieli możliwość rozmawiać bezpośrednio o problemach wraz ze Światowym Stowarzyszeniem Mediów Polonijnych. Federacja została nagrodzona Odznaką Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. – Od Polaków za granicą możemy się uczyć patriotyzmu – zauważył minister Dziedziczak. Spotkanie miało też charakter promujący wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami.

Rajmund Klonowski, prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, odniósł się do wyzwań wynikających z rosyjskiego imperializmu. – Polacy, polscy dziennikarze giną fizycznie w wojnie, którą wywołała po raz kolejny imperialistyczna Rosja, działająca w sposób szaleńczo konsekwentny w tym dziele szerzenia zła. To jest też przyczyna, dlaczego nasze środowisko, mediów polskich na Wschodzie, jest środowiskiem odrębnym. To, co łączy zrzeszane przez nas 43 redakcje z dziewięciu krajów, to unikalne doświadczenie, którego nikomu nie życzę. To doświadczenie okupacji rosyjskiej – zauważył prezes Klonowski.

W panelu dyskusyjnym spajającym dwa dni konstruktywnych rozmów szukano rozwiązań problemów i możliwości polepszenia wzajemnej współpracy. Prezes federacji zaakcentował, że Jan Karol Chodkiewicz (zm. w 1621 r.) i Cyprian Norwid (ur. w 1821 r.), których dzieli dokładnie 200 lat, mówili tym samym kodem kulturowym, tymi samymi wartościami – i to jest właśnie przykład polskiego systemu idei. Zaapelował, aby nie brać szkodliwych rosyjskich wzorców, także w stosunku do mniejszości narodowych – i nie zrównywać „mniejszości narodowych” ze „wspólnotami narodowymi”. Takie uproszczenie nadaje tę samą rangę ludności autochtonicznej i ludności napływowej bądź przesiedlonej w ramach imperialistycznej polityki Rosji.

Czytaj więcej: X Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. „Łączy nas to, czego nie życzę nikomu”

| Fot. Apolinary Klonowski

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 39 (113) 30/09-06/10/2023