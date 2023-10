W tym roku znicze zdrożały, jednak mieszkańcy kupują ich więcej

Spowodowane jest to głównie wzrostem cen szkła o ok. 40 proc., na co wpływ miała też wojna Rosji z Ukrainą. Oczywiście wzrost cen innych źródeł energii również się do tego przyczynił.

Kupują ponad 5 zniczy

— Tylko w październiku w największej sieci supermarketów Maxima kupiono więcej zniczy niż wynosi liczba mieszkańców Litwy. Nasi klienci najchętniej kupują znicze tydzień przed Dniem Zadusznym, ale w tym roku zaczęto je kupować dużo wcześniej. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku nasi klienci kupili 2,5 razy więcej zniczy. Ponad połowa wszystkich zniczy sprzedawanych w ciągu miesiąca poprzedzającego Dzień Zaduszny jest kupowana w ciągu roku, więc są one zamawiane i produkowane na listopad jeszcze od wiosny. Ponad 65 proc. klientów kupuje 5 lub więcej zniczy i innych artykułów cmentarnych — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, dyrektorka działu komunikacji i spraw korporacyjnych tej sieci handlowej Maxima.

Ale, jak twierdzi, większość ludzi nawet nie zauważy zmian cen, ponieważ cena zniczy i innych towarów cmentarnych wzrośnie o kilka centów lub pozostanie taka sama jak w zeszłym roku, jeśli skorzysta się z oferowanych promocji.

Czytaj więcej: Handel przy cmentarzach: „ Najtańszy znicz kosztuje 15 eurocentów, najdroższy ponad 18 euro”

Koszt produkcji zniczy wzrósł o jedną piątą

— W tym roku koszt produkcji zniczy wzrósł o jedną piątą w porównaniu z jesienią ubiegłego roku. Staramy się jednak zmniejszyć obciążenie naszych klientów wzrostem cen, zwłaszcza przy tak ważnej dla mieszkańców Litwy okazji, której nie można sobie wyobrazić bez rytuału zapalania zniczy na grobach bliskich. Zadbaliśmy o to, by do Dnia Zadusznego uczestnicy programu lojalnościowego „Ačiū” mogli kupić najpopularniejszy znicz w szklanym słoiku za 0,60 euro, a wkład do znicza będzie kosztował 0,44 euro — tyle samo, co w ubiegłym roku — mówi Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė

Lina Skersytė, rzeczniczka prasowa Lidl Lietuva, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” także podkreśla, że w tym roku znicze będą droższe, ale można zaoszczędzić korzystając z promocji.

— Jak co roku oferujemy ogromny wybór zniczy i wkładów do nich, a obecnie oferujemy rabaty do 50 proc. Zauważamy, że ludzie już teraz się przygotowują i są dość aktywni w zakupie różnych zniczy. Kupujący są również coraz bardziej zainteresowani zapalniczkami i zapałkami, które są potrzebne do ich zapalania. W tym roku udało nam się utrzymać ceny zniczy na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, a nawet czasami je obniżyć — mówi Lina Skersytė.

W Lidlu znicz, który pali się 48 godzin, jest obecnie w obniżonej cenie 1,65 euro, a 24-godzinny znicz kosztuje 0,85 euro. Mniejszy wkład do znicza grobowego o czasie palenia wynoszącym około 60 godzin kosztuje 0,69 euro, podczas gdy znicz, który pali się dwa razy dłużej, kosztuje 1,39 euro. Można również nabyć świecę grobową LED, która pali się około 180 dni. Znicz ten jest obecnie przeceniony o ponad 50 proc i kosztuje 1,65 euro.

Czytaj więcej: Wokół Wszystkich Świętych. Rozmowa z o. Mateuszem Stachowskim