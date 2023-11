Dzieło Bartosza Połońskiego

Podczas prezentacji książki „Robczik”, wydanej przez Gdańskie wydawnictwo Części Proste, odbędzie się krótka dyskusja, w ramach której autor powieści Bartosz Połoński opowie o swoich inspiracjach, procesie twórczym i ukrytym przesłaniu powieści.

Spotkanie poprowadzi Ewelina Mokrzecka, redaktor naczelna treści mniejszości narodowych LRT.

Premierowa prezentacja książki „Robczik” odbyła się kilka miesięcy temu na Gdańskich Targach Książki. Powieść została pozytywnie przyjęta przez krytyków literackich.

„Robczik” jest napisany współczesnym miejskim slangiem, którym posługuje się młodzież mieszkająca w Wilnie i okolicach. Fabuła utworu skupia się na scenach z życia codziennego bohatera, wileńskiego maturzysty oraz jego najbliższego otoczenia, w tym kolegów i rodziny.

„»Robczik« to rzecz rewolucyjna. Wileńszczyzna, region przez Polskę zapomniany, a przecież z polską kulturą nadal związany, wraca dzięki Bartoszowi Połońskiemu do naszych mózgów i świadomości. Tylko że Wileńszczyzna przeszła w ostatnich dekadach inną historię niż polskie państwo i nabrała innej formy, więc czytanie »Robczika« jest tak fascynujące jak czytanie swojej własnej historii alternatywnej” — napisał w recenzji książki znany polski pisarz, reportażysta i dziennikarz Ziemowit Szczerek.

Spektakl „Robczik” w wykonaniu Polskiego Teatru w Wilnie

Sztuka w wykonaniu Polskiego Teatru w Wilnie, w reżyserii Bożeny Sosnowskiej i oparta na powieści „Robczik” autorstwa Bartosza Połońskiego w tym roku będzie wystawiona po raz szósty. Wileńscy artyści zaprezentowali ją również w Warszawie.

Spektakl „Robczik” przez media został określony jako „najbardziej kontrowersyjne wydarzenie wiosny 2023 roku”. Ciekawe jest to, że sztuka powstała wcześniej niż książka została wydana. Spowodowane to było wojną w Ukrainie i perturbacjami na rynku wydawniczym, co opóźniło publikację książki. Jednak spektakl na podstawie książki został wystawiony i zdobył uznanie publiczności zanim książka trafiła do czytelników. To okazało się korzystne dla powieści, ponieważ Połoński miał możliwość wykorzystania dialogów improwizowanych przez aktorów do ulepszenia i pogłębienia treści „Robczika”.

Zarówno powieść, jak i spektakl zostały stworzone przez ludzi związanych ze sobą — wileńskich Polaków, którzy mają coś ważnego do przekazania, ale często spotykają się z milczeniem lub zaprzeczeniem tego na Wileńszczyźnie. Ten eksperyment twórczy postawił sobie za zadanie wywołanie społecznej dyskusji i stawianie trudnych pytań dotyczących tożsamości i kwestii społecznych. Co znaczy być Polakiem na Litwie? Co jest dziś dla nas najważniejsze? Jak definiujemy rodzinę, życie i bycie sobą?

