Letnie spotkanie słuchaczy PUTW w Solecznikach

Swą obecnością zaszczyciła nas Regina Markiewicz, kierowniczka Wydziału Oświaty i Sportu administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, która złożyła seniorom życzenia zdrowia, spokoju oraz wielu lat życia wypełnionego szacunkiem, życzliwością i miłością najbliższych. Uczestnicy spotkania udowodnili, że każda pora roku ma swój urok i należy cieszyć się każdym dniem.

Z latem łączą się najpiękniejsze uczucia, słoneczne dni, wakacje. Podczas tego spotkania seniorzy z Ejszyszek, Jaszun, Solecznik śpiewali piosenki o lecie, o pięknej letniej przyrodzie, polskich kwiatach, umilając sobie czas we wspólnym gronie. Letnie miesiące „poczęstowały” seniorów darami: czerwiec — rozdał słoiczki konfitur z truskawek, lipiec — miód, sierpień — borowiki (z ciasta). Tradycją jest, że od lat świętuje się jubileusze seniorów. I tym razem zostały wręczone listy gratulacyjne, upominki, kwiaty — Leonorze Jurgo z okazji 75. urodzin i Andrzejowi Kozłowskiemu — z okazji 65.urodzin. Wspólnie odśpiewano tradycyjne 100 lat.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań osobom za aktywny udział w działalności uniwersytetu. Upominki i podziękowania otrzymali członkowie Zarządu: Krystyna Bingielenie, Halina Dawlidowicz, Teresa Czułkiewicz, Alicja Grygorowicz, Zofia Marciszewska, Jadwiga Przewłocka, Halina Szymielewicz, Teresa Żuk. Były też wręczone dyplomy i prezenty od Stowarzyszenia MANKO „Głos Seniora” dla Jadwigi Przewłockiej za udział w konkursie „Stylowi seniorzy” —dla Teresy Czułkiewicz i Wandy Turek – za udział w konkursie „Senior działkowiec”. Za aktywność społeczną, prężne i twórcze działania na rzecz słuchaczy uniwersytetu podziękowania otrzymali: Krystyna Ambrożewicz, Nela Budrewicz, Regina Bućko, Stanisław Gojlik, Teresa Jeleńska, Lila Juchniewicz, Łucja Jurgielewicz, Andrzej Kozłowski, Krystyna Krajewska, Janina Rudzis, Kazimira Staniewicz, Wanda Turek, Danuta Wasilewska. Przy suto zastawionym stole, delektując się przysmakami, słuchacze PUTW w dobrym nastroju długo biesiadowali, dzielili się wspomnieniami. Do tańca poderwała muzyka na żywo. Dziękujemy muzykantowi Wiktorowi Bartoszewiczowi, który „zaraził” seniorów dobrą energią i pokazał, że wiek to tylko liczba. Swoją postawą i zaangażowaniem członkowie uniwersytetu udowodnili, że takie spotkanie bez względu na wiek, to sposób na szczęśliwe życie.

W imieniu uczestników spotkania chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji i realizacji spotkania, a szczególnie: Halinie Dawlidowicz, Krystynie Bingielenie, Zofii i Władysławowi Marciszewskim. Wyrażam wdzięczność dla dyrektor Centrum Kultury w Solecznikach Grażyny Zaborowskiej za oprawę muzyczną spotkania, Solecznickiemu Oddziałowi Rejonowemu ZPL za pokrycie kosztu wynajęcia sali. Dziękuję też sponsorom: Reginie Bućko, Zofii Marciszewskiej, Marianowi Titko.

Prezes PUTW w Solecznikach Jadwiga Sinkiewicz