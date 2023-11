Tegoroczne warsztaty dla młodzieży (pn. „Własna droga do sukcesu”) i przedsiębiorców (pn. „Wileńska Akademia Biznesu”) skierowane są przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia oraz osób pragnących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Szkolenia dla młodzieży

Warsztaty „Własna droga do sukcesu” cieszyły się znacznym zainteresowaniem polskiej młodzieży. Wśród uczestników szkoleń dominowali uczniowie wileńskich szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, jak również przybyli uczniowie z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Oferta warsztatów zainteresowała również studentów Filii UwB w Wilnie. Wszyscy młodzi uczestnicy szkoleń podkreślali, że poważnie rozważają możliwość wybrania drogi zawodowej jako przedsiębiorcy.

— Spodziewam się po tych warsztatach, że zdobędę dodatkową wiedzę na temat tego, jak założyć swój własny biznes. Pewną podstawową wiedzę na ten temat już posiadam, wiem, jakich błędów należy unikać podczas prowadzenia biznesu. Tym niemniej spodziewam się nowych inspiracji, pomysłów na swoją własną drogę do sukcesu — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Aurelia Tomaszewicz, studentka II roku ekonomii Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Projekt pn. „Własna droga do sukcesu”, „Wileńska Akademia Przedsiębiorczości” lub „Lwowska Akademia Przedsiębiorczości” był realizowany przez FPPnW od 2016 r. na terenie Ukrainy i Litwy. Obecnie wznowiony został na Litwie po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Warsztaty są wspierane przez ekspertów z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwszego dnia szkoleń młodzież się dowiedziała m.in., jakie plusy ma bycie przedsiębiorcą, dlaczego warto próbować zakładać własny biznes, jakie kompetencje musi posiadać przedsiębiorca.

— Zależy nam, by zaciekawić tematem. Trzy dni szkolenia są tak zaprojektowane, żeby przechodzić przez kolejne etapy. Drugiego dnia zajęcia poświęcimy analizie otoczenia, czyli co możemy zrobić, żeby nasz pomysł na biznes mógł odnieść sukces. Trzeciego dnia będziemy mówić o strategiach, czyli jak ten pomysł wcielić w życie i zaprezentować go. Te informacje podajemy w przystępnej formie —mówi w rozmowie z naszym dziennikiem prowadzący szkolenia Kamil Flig z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Czytaj więcej: „Własna droga do sukcesu” i „Wileńska Akademia Biznesu”. Warsztaty dla studentów i przedsiębiorców w Wilnie

Szkolenia dla przedsiębiorców poprowadzili eksperci z SGH w Warszawie Wioletta Mierzejewska oraz Bartosz Majewski

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Uczyć się przez całe życie

Zanim młodzież poszukiwała pomysłu na własny biznes, równolegle w innej sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie pod egidą Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego odbywały się warsztaty dla Polaków prowadzących już własną przedsiębiorczość.

— Prowadzę własną firmę od 27 lat. Pracuje ona stabilnie, ale zdaję sobie sprawę, że muszę coś ulepszać, być może zmienić coś w zarządzaniu lub strategii firmy, żeby dalej mogła ona prosperować. Dlatego uczestniczę w szkoleniach i szukam odpowiedzi na swoje pytania — mówi naszemu dziennikowi Tadeusz Oleszkiewicz pracujący w branży części zamiennych do samochodów oraz prowadzący warsztat naprawy samochodów. Jak dodaje, co jakiś czas uczestniczy w różnych szkoleniach dla przedsiębiorców, co pomaga mu w prowadzeniu firmy.

Jak mówi uczestniczący w warsztatach Paweł Giliauskas, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, a zarazem współwłaściciel firmy meblarskiej, żeby być dobrym przedsiębiorcą, trzeba się uczyć przez całe życie, być elastycznym, dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości.

— Podczas warsztatów swoimi radami, narzędziami dzielą się z nami kompetentni eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to bardzo pomocne, by nie zatrzymać się w miejscu. Każda minuta tych szkoleń jest ważna, bo wynika z kompetencji prowadzących szkolenia, każde słowo mówione przez nich jest ważne, przemyślane i mówione z doświadczenia. Może nie są ekspertami naszych poszczególnych branż, ale są ekspertami świata przedsiębiorczego i mają naprawdę dużo doświadczenia i dzielą się nim z nami — podkreśla Paweł Giliauskas.

Większość uczestników szkoleń jest zjednoczona w FPP „Korona”, inni aktywni słuchacze to uczestnicy szkoleń przedsiębiorczości „Własny start”, które prowadziła „Korona” zaledwie kilka dni temu. Jak podkreślają, dobrej przydatnej wiedzy nigdy nie jest za wiele.

Uczestnicy szkoleń podkreślali, że szukają odpowiedzi na pytania dotyczące sprawnego funkcjonowania firmy

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Podczas trzech dni warsztatów będziemy analizować, jaki jest potencjał do rozwoju firmy, jakie są mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w coraz bardziej zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Zmienność zawsze towarzyszyła biznesowi, ale w ostatnich latach obserwujemy bardzo dużą zmienność. Pandemia skutkowała lockdownem w gospodarce, napaść Rosji na Ukrainę spowodowała wyłączenie współpracy z pewnymi krajami, rozwój sztucznej inteligencji — wiele czynników powoduje, że potrzeba zmienić myślenie o biznesie. W trakcie szkoleń będziemy oceniać potencjał rozwojowy, będziemy się zastanawiać, jak go zwiększać. Jeden z dni poświęcimy aspektowi zarządzania ludźmi w zespołach, jak ich motywować, oceniać, dobierać, angażować — wymienia Bartosz Majewski, prowadzący zajęcia, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Ważnym komponentem projektu jest możliwość indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców.

— SGH ma 800 pracowników naukowych z różnym doświadczeniem, więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, na pewną nie zostaną one bez odpowiedzi — zapewnia dyrektor Bartosz Majewski.

Uczestniczący w warsztatach uczniowie i studenci poważnie rozważają możliwość kariery jako przedsiębiorcy

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” oraz ze środków ORLEN Lietuva i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie.