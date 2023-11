Projekt pn. „Własna droga do sukcesu”, „Wileńska Akademia Przedsiębiorczości” lub „Lwowska Akademia Przedsiębiorczości” był realizowany przez FPPnW od 2016 r. na terenie Ukrainy i Litwy. Obecnie wznawiany jest na Litwie po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Na Ukrainie z powodu wojny i sytuacji geopolitycznej na razie nie ma możliwości kontynuowania tego projektu.

W ramach organizowanych pod egidą FPPnW szkoleń uczestnicy warsztatów pod okiem ekspertów, wykładowców SGH i z gościnnym udziałem przedstawicieli polskiego biznesu uzyskują wiedzę m.in. dotyczącą polskiego rynku kapitałowego i jego kluczowych instytucji, poznają zasady inwestowania w Polsce i działalność wybranych polskich inwestorów na Litwie, zdobywają też bezcenną wiedzę z zakresu makroekonomii, organizacji start-upów czy polskiego i litewskiego systemu podatkowego.

Dodatkowo uczestnicząc w symulacjach i grach ekonomicznych, w trakcie których rywalizują między sobą w zespołach oraz indywidualnie, nasi beneficjenci mają szansę przekonać się, jakie wyzwania może sprawiać prowadzenie biznesu w realnym życiu, co może przyczyniać się do podejmowania określonych decyzji co do kariery i własnego pomysłu na działalność po zakończeniu studiów. Ukończenie szkoleń daje możliwość odebrania certyfikatu wystawionego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Realizacji projektu towarzyszy możliwość zwiedzenia siedzib największych firm na Litwie z udziałem polskiego kapitału czy – w przypadku studentów – szansa na odbycie praktyk zawodowych i nawiązanie ciekawych kontaktów biznesowych na przyszłość.

Tegoroczne warsztaty dla studentów (pn. „Własna droga do sukcesu”) i przedsiębiorców (pn. „Wileńska Akademia Biznesu”) skierowane będą przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia oraz osób zdeterminowanych do założenia własnej działalności gospodarczej. Głównym celem projektu jest kształtowanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych Polaków ze Wschodu ze szczególnym naciskiem na umiejętność dostrzegania i wykorzystywania szans w otoczeniu – zarówno w perspektywie kształtowania swojej kariery zawodowej, jak i prowadzenia działalności biznesowej z uwzględnieniem interesu społeczności lokalnej oraz wykorzystania możliwości nawiązania bądź wzmocnienia współpracy gospodarczej z Polską.

Projekt jest wysoko oceniany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz władze litewskie. Na Wschodzie oceniono go jako jedną z lepszych inicjatyw FPPnW zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz młodych Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających, studiujących i prowadzących działalność gospodarczą czy biznesową na Litwie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Projekt finansowany przez ORLEN Lietuva.

Projekt finansowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Projekt realizowany we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie.

Materiał prasowy opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (133) 18-24/11/2023