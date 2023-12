— To dla mnie ogromne wyróżnienie oraz ekscytacja — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” zdobywca pierwszego miejsca na podium.

W VIII edycji konkursu Patria Nostra wzięła udział młodzież ze szkół polskich i polonijnych poza granicami Polski. Łącznie do VIII odsłony konkursu przystąpiło 76 szkół z całego świata. Czołowe miejsce zajęła szkoła z Litwy — Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim. Miejsce 2. zdobyła Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju im. Wacława Seweryna Rzewuskiego (ZEA), zaś 3. — Sekcja Polska w Liceum Międzynarodowym w Saint-Germain-en-Laye (Francja).

Konkurs Patria Nostra adresowany jest do młodzieży w wieku 12 – 19 lat. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu filmu lub animacji komputerowej dotyczącej jednego z najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Uczestnicy konkursu mogli samodzielnie wybrać do realizacji jeden z 8 dostępnych tematów.

Czytaj więcej: Uczniowie z Wilna i Jaszun laureatami światowego konkursu historycznego Patria Nostra

Uczniowie mieli nie lada wyzwanie, ponieważ w maksymalnie 60-sekundowym autorskim filmiku musieli jak w pigułce zmieścić fragment historii, zachowując ponadto świeże spojrzenie na wydarzenie zgodne z prawdą historyczną oraz użyć oryginalnych środków wyrazu artystycznego.

Jak zdradza Augustyn Ozarowski w rozmowie z naszym dziennikiem, podejmując się tego zadania, nie wahał się ani chwili. Zwłaszcza, że to już jego trzecie podejście do konkursu. W ubiegłym roku również zaliczył udany udział w konkursie Patria Nostra i był bardzo blisko wygranej — spośród 44 drużyn z całego świata razem z bratem zajęli wysokie 4. miejsce. Stworzyli wtedy animowany film „Premiera filmu A. Wajdy »Człowiek z marmuru«”.

— Do udziału w konkursie najbardziej mnie motywuje możliwość wypróbowania swoich sił. Jest to też okazja nie tylko by poznać głębiej historię Polski, ale również przedstawić jej fragment w postaci animowanego filmiku. No i jest też moment oczekiwania na wyjazd do Polski, o ile dobrze mi pójdzie — wymienia plusy uczestnictwa w konkursie Augustyn.

Również w tym roku uczeń włożył wiele pracy oraz emocji w przygotowanie pracy konkursowej, czyli filmu animowanego przedstawiającego wkroczenie Armii Czerwonej do Gdańska w 1945 r. Jak mówi, stworzenie jednominutowego filmu zajęło mu trzy miesiące.

— Nauczyłem się podstaw tworzenia animacji już w dzieciństwie, dzięki filmikom na YouTube. Potem już tylko rozwijałem te umiejętności — tłumaczy.

Dodaje, że od dzieciństwa interesuje się również historią różnych krajów i różnych epok, co powoduje, że te zainteresowania — animację i historię — może połączyć, tworząc filmiki historyczne.

Czytaj więcej: Uroczystość inauguracji Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach

W swoim przemówieniu podczas Gali Finałowej Augustyn powiedział, że podczas tworzenia filmu inspirował się wieloma dziełami kultury: dramatem Adama Mickiewicza „Dziady. Część Trzecia”, jak również filmem na podstawie książki Ericha Marii Remarque’a „Na Zachodzie bez zmian” oraz partią szachową rozegraną między Magnusem Carlsenem i Janem Niepomniaszczim w Rejkiawiku 2022 roku. Toteż nieprzypadkowo w jego animowanym filmie historycznym znalazły się odniesienia do tych utworów: imię czterdzieści i cztery, obrazy batalii oraz symboliczne pionki w grze.

Organizatorzy konkursu zaprosili laureatów na uroczyste podsumowanie wydarzenia do stolicy Polski

| Fot. arch. pryw. Łucji Mickiewicz-Ozarowskiej

Organizatorzy konkursu zaprosili laureatów na uroczyste podsumowanie wydarzenia do stolicy Polski. Do Warszawy przyjechało siedem drużyn z całego świata: z Emiratów Arabskich, USA, Bułgarii, Francji, Ukrainy i Litwy. W sobotę 25 listopada w siedzibie Filmoteki Narodowej w Warszawie odbyła się Gala Finałowa VIII edycji Polonijnego Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra. W trakcie uroczystości na uczestników czekał pokaz najlepszych filmów, występy artystyczne, wręczenie statuetek i telemosty z młodzieżą polonijną z różnych krajów. Punktem kulminacyjnym spotkania było ogłoszenie wyników tegorocznego konkursu oraz wręczenie nagród.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Nagrody to szable ufundowane przez Fundację KGHM dla zdobywców pierwszych trzech miejsc. Laureaci otrzymali również nagrody finansowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodę Specjalną ufundował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szczególnie uroczysty wydźwięk miało wręczenie szabli. Podczas wręczenia nagrody laureat musiał przyklęknąć na jedno kolano, po czym został pasowany na zwycięzcę VIII odsłony Polonijnego Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra.

— To zwycięstwo to ogromna radość. Bardzo się też cieszę z możliwości pojechania do Polski i spotkania się z innymi uczestnikami konkursu, młodzieżą z innych polskich szkół poza granicami kraju. Najbardziej mi zaimponowali uczestnicy z Bułgarii oraz Ukrainy. Miałem okazję poznać ich bliżej, również pograć w gry, spędziliśmy dobrze czas razem — dzieli się wrażeniami Augustyn.

Podczas gali finałowej uczeń reprezentował Litwę razem z mamą, Łucją Mickiewicz-Ozarowską, lituanistką Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, która, jak żartowała, wzięła na siebie rolę menadżera.

— Ten sukces należy wyłącznie do Augustyna. Kiedyś mogłam coś mu sugerować i doradzać, dzisiaj sam decyduje, co chce robić. Film, który przyniósł mu zwycięstwo, stworzył od początku do końca sam. Cieszę się tym sukcesem Augustyna, że tak wytrwale dążył do celu i w końcu zdobył upragnioną szabelkę — nie kryje radości Łucja Mickiewicz-Ozarowska.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Niewątpliwie na sukces każdego ucznia składa się wyniesiona z domu potrzeba rozwijania swych pasji i zainteresowań plus codzienna żmudna praca nauczycieli. Można więc stwierdzić, że ta wygrana nie była przypadkowa. Augustyn Ozarowski ma już na swym koncie zwycięstwa w różnorodnych krajowych konkursach filmów animowanych o tematyce historycznej. Jest też laureatem szkolnych olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym i republikańskim z języka polskiego, litewskiego, matematyki, fizyki, chemii.

VIII odsłona konkursu Patria Nostra została podsumowana, ale ruszyła już rejestracja do kolejnej, IX edycji. Organizatorzy zachęcają, by nie zwlekać, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona.