Podczas cyklicznych zajęć, które będą się odbywały co miesiąc, uczniowie będą mieli wyjątkową okazję wzięcia udziału w różnorodnych działaniach: zajęciach z retoryki, warsztatach dziennikarskich, translatorycznych, zainteresowani będą mogli wziąć udział w wieczorku poetyckim lub wycieczce krajoznawczej.

Do rzeczy, czyli z sensem

2 grudnia w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31) odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Akademicka strefa twórczego polonisty”. Były to warsztaty retoryczne „Mówić i do rzeczy, i do ludzi”. Wzięło w nich udział 13 uczniów klas gimnazjalnych. W większości byli to uczniowie wileńskich szkół.

— Podczas warsztatów mówiliśmy o tym, jak przygotować przemówienie, żeby zainteresować słuchacza. Mówiliśmy też o tym, jak je wygłosić. Sporo uwagi poświęciliśmy poprawności językowej, a zwłaszcza fonetyce. Ćwiczyliśmy przede wszystkim wymowę takich głosek, których artykulacja w polszczyźnie litewskiej różni się od artykulacji w polszczyźnie ogólnopolskiej. Mówiliśmy też o tempie mówienia, o pauzach, akcentach logicznych. Sporo uwagi poświęciliśmy części wstępnej przemówienia, która jest bardzo ważna, oraz omawialiśmy przykłady, jak można zakończyć przemówienie. Mówiliśmy też o tym, jak pokonać tremę, również o takich elementarnych rzeczach, jak stać wygłaszając przemowę, co robić z gestami, jaka powinna być mimika — wymienia prowadząca warsztaty, doc. dr Barbara Dwilewicz, wykładowczyni z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji UWW.

Podsumowaniem warsztatów z retoryki będzie konkurs krasomówczy, który się odbędzie 16 grudnia w Akademii Oświaty UWW. Wezmą w nim udział uczestnicy zajęć, jak również wszyscy chętni uczniowie. Wygłoszą oni okolicznościowe przemówienie poświęcone osobom zasłużonym dla Wilna.

Barbara Dwilewicz

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Język polski to ciekawe zajęcie

Polonistyka w Akademii Edukacji UWW stara się być blisko szkoły, blisko ucznia.

— W tym roku postanowiliśmy bliżej poznać uczniów, pokazać im kulisy życia studenckiego, a przede wszystkim pokazać uczniom, że język polski i studia polonistyczne to jest ciekawe zajęcie. To nie jest tylko czysta gramatyka, która być może niektórych nudzi podczas lekcji. Te swoje umiejętności w zakresie języka polskiego można wykorzystywać w bardzo różny sposób, gdyż one po prostu wchodzą w różne sfery naszego życia — mówi dr Henryka Sokołowska, kierowniczka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji UWW.

Jak podkreśla nasza rozmówczyni, jedną z odmian przyjaźni z językiem polskim jest retoryka, umiejętność przemawiania. Dlatego wykładowcy polonistyki wychodzą z propozycją wypróbowania własnych sił uczniów w zakresie wygłaszania przemówienia na określony temat.

— Często musimy zabrać głos w sytuacjach oficjalnych. Podczas warsztatów pokazujemy, jak się językiem posługiwać, żeby przemawiać skutecznie, pięknie, treściwie, żeby donieść jakieś ciekawe treści, skomponować je umiejętnie, ale też pamiętać o słuchaczu, żeby słowa trafiały do ludzi — wskazuje nasza rozmówczyni.

„Weź mnie w opiekę, o słowo”

Dr Henryka Sokołowska zwraca uwagę, że przyjaźń z językiem polskim to jest również przyjaźń ze sztuką słowa polskiego, czyli literaturą, poezją.

— Przekonuję się osobiście, że poezja nie jest dla ucznia zamknięta tylko w kanonie lektur szkolnych. Poezja to jest coś, z czym oni chcieliby żyć na co dzień, pomaga im odczytać to, co w duszy gra. Uczniowie również tworzą poezję, dlatego nasza polonistyka zaprosi na wspólne czytanie oraz śpiewanie poezji — zapowiada wykładowczyni styczniowe spotkanie z poezją „Weź mnie w opiekę, o słowo”.

Z kolei w lutym uczniowie będą mieli okazję skorzystać z warsztatów translatorycznych „Między językami”, podczas których będą się uczyli, jak umiejętnie wyrażać myśli w różnych językach. W następnym miesiącu odbędą się warsztaty dziennikarskie „Napisać wszystko, co pomyśli głowa”, podczas których uczniowie będą próbować kunsztu ujmowania tematów w podejściu reporterskim tak, by teksty trafiały do czytelnika i były ciekawe dla odbiorcy.

— Nasze spotkania zakończymy wiosną. Liczymy na piękną pogodę, gdyż udamy się na wycieczkę. Mam nadzieję, że to skonsoliduje uczniów z różnych szkół, którzy się interesują językiem polskim, że poznają się ze sobą i z naszymi studentami, że nawiążą się jakieś intelektualne przyjaźnie — spodziewa się dr Henryka Sokołowska.

Każdorazowo ogłaszana będzie data każdego spotkania z zaproszeniem do rejestracji. Informacje o wydarzeniach trafią bezpośrednio do szkół polskich na Litwie.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.