Wolontariat coraz bardziej popularny

Funkcjonowanie organizacji charytatywnych w dużym stopniu zależy od pomocy wolontariuszy. Najwięcej wolontariuszy zaangażowanych jest w działalność Banku Żywności (Maisto Bankas) oraz Litewskiego Czerwonego Krzyża.

— Bez nich nie bylibyśmy w stanie pomagać tak ogromnej liczbie osób i realizować naszych celów — mówi Miglė Petronytė, rzeczniczka Banku Żywności.

Tu w ramach wolontariatu pracuje ponad 10 tysięcy osób.

Od ucznia do seniora

W działalność organizacji może zaangażować się każdy bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, płeć, religię, język i poglądy polityczne. Wolontariusze Banku Żywności to ludzie w różnym wieku — od ucznia do seniora.

— Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa litewskiego wolontariuszem może zostać każdy obywatel w wieku powyżej 14 lat. Jednak osoba w wieku poniżej 18 lat powinna posiadać pisemne oświadczenie od rodziców czy opiekunów ze zgodą na jej udział w wolontariacie. Zdarza się, że do pomocy zgłaszają się uczniowie. Jeśli chodzi o kwestie formalne związane z wiekiem, w wypadku wolontariuszy poniżej 14. roku życia, to musi im towarzyszyć rodzic lub opiekun. Co się tyczy seniorów, to najczęściej są to ludzie, którzy przeszli już na emeryturę i potrzebują jakiegoś zajęcia. Wówczas przychodzą do nas. Pomagają przy kompletowaniu paczek żywnościowych w naszych sklepach z darmowymi produktami — opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Miglė Petronytė.

W działalności Banku Żywności pomagają wolontariusze, którzy przez dłuższy czas stale współpracują z organizacją oraz tacy, którzy angażują się sporadycznie.

— Mamy blisko 6 tysięcy stałych wolontariuszy. Tyle samo jest osób, które pomagają nam dorywczo, m.in. podczas ogólnokrajowej akcji zbiórki żywności. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba naszych wolontariuszy wzrosła o 40 proc. — zaznacza rozmówczyni.

Pomoc potrzebującym

Tysiące wolontariuszy jednoczy również Litewski Czerwony Krzyż. Tu też z roku na rok przybywa ludzi, którzy niosą nieodpłatną pomoc tym, którzy jej potrzebują. Dzięki takiej pomocy instytucja może realizować szereg projektów. Są to m.in. szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, program azylu i migracji, pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, pomoc osobom przebywającym w domach opieki, niedawno uruchomiona infolinia pomocy humanitarnej 111.

— Pracownicy nowej infolinii otrzymują codziennie setki telefonów z różnymi prośbami. Starają się możliwie najszybciej reagować na każdą prośbę o pomoc. Wielu wolontariuszy zaangażowanych jest w program „Ciepłe wizyty”. W ramach programu odwiedzane są osoby chore, samotne, potrzebujące opieki oraz te, które nie są w stanie samodzielnie wyjść z domu. Przeważnie są to ludzie w starszym wieku. Wolontariusze pomagają im m.in. przy zrobieniu zakupów, towarzyszą podczas wizyty u lekarza czy u przyjaciół, razem spacerują, czytają na głos książki albo zwyczajnie rozmawiają. Bardzo często serdeczna pogawędka sprawia wielką przyjemność osobie samotnej. Takie spotkania są bardzo potrzebne szczególnie teraz, w okresie świątecznym. Wielu ludzi przecież święta spędza w samotności — opowiada nam Luka Lesauskaitė, rzeczniczka Litewskiego Czerwonego Krzyża.

Jak zostać wolontariuszem?

Pierwszy krok to wypełnienie formularza, który można znaleźć na stronie internetowej dowolnej organizacji charytatywnej. Następnie któryś z pracowników organizacji skontaktuje się oraz poinformuje o dalszych działaniach.

