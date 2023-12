Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Domem Kultury Polskiej w Wilnie. Uroczyste podsumowanie szkoleń i rozdanie certyfikatów odbyło się 1 grudnia w DKP w Wilnie.

W szkoleniach „Wileńska Akademia Biznesu” wzięli udział przedsiębiorcy z Wileńszczyzny

| Fot. Marian Paluszkiewicz

O biznesie dla przedsiębiorców

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa, strategie konkurowania, analiza potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa – zdawałoby się, że te tematy przedsiębiorcy mają już opanowane, ale jak zapewniała prowadząca wykłady dr hab. Wioletta Mierzejewska, tej wiedzy nigdy nie jest za wiele. Przedsiębiorcy stale muszą się dokształcać, żeby nie utracić czujności strategicznej.

– Cały czas trzeba rozmawiać o kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa, pokazywać narzędzia, które mogą być zastosowane. Przez cały czas jest to tematyka na czasie, dlatego została ona poruszona podczas pierwszego dnia szkoleń. Kolejnego dnia zostało omówione zagadnienie optymalizacji struktur organizacyjnych. Na zakończenie omówiliśmy kwestię zarządzania kapitałem ludzkim, zatrudniania, szkolenia, rekrutowania pracowników, niestety, również zwalniania – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi dr hab. Wioletta Mierzejewska, wicedyrektor Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie trzydniowych szkoleń uczestnicy zadawali pytania na nurtujące ich tematy, omawiali konkretne przykłady.

– Była też okazja do dyskusji grupowych i później analiz tego, co państwo wypracowali – wskazuje dr hab. Wioletta Mierzejewska.

Prowadzący zajęcia Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwraca szczególną uwagę na potrzebę analizowania potencjału rozwojowego firmy, szans i zagrożeń w coraz bardziej zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

– Zmienność zawsze towarzyszyła biznesowi, ale w ostatnich latach obserwujemy zmienność w ogromnej skali. W każdym biznesie, nawet takim, który wydaje się być odporny i stabilny, zmienność nakazuje inne myślenie o biznesie. Przez te trzy dni chcieliśmy pokazać, jak oceniać ten potencjał rozwojowy, jak go zwiększać, jak minimalizować ryzyko – podkreśla Bartosz Majewski. Uczestnicy szkoleń uczyli się tego w warsztatowy sposób, czyli na konkretnych przykładach uczestników.

Ważnym komponentem warsztatów była możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która współrealizowała ten projekt.

Od lewej: Paweł Giliauskas, Bartosz Majewski, Wioletta Mierzejewska

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Droga młodych do sukcesu

Równolegle do warsztatów dla przedsiębiorców odbywały się szkolenia dla młodzieży „Własna droga do sukcesu”, w których wzięła udział blisko 30-osobowa grupa złożona z uczniów starszych klas szkół polskich na Litwie oraz studentów wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Wszyscy młodzi uczestnicy warsztatów podkreślali, że rozważają możliwość założenia w przyszłości własnego biznesu, i bardzo docenili praktyczny aspekt szkoleń.

– W II klasie gimnazjalnej w szkołach na Litwie uczniowie podczas jednej lekcji tygodniowo uczą się przedmiotu ekonomia i przedsiębiorczość. W starszych klasach mogą poszerzać wiedzę w tej dziedzinie. Na co jednak szczególnie zwrócili uwagę uczniowie, to to, że z całą pewnością w szkole nie zdobyliby takiej wiedzy, jaką uzyskali podczas szkoleń liderskich. Bardzo pozytywnie ocenili zwłaszcza to, że zdobyli wiele przydatnej, praktycznej wiedzy dotyczącej chociażby planowania budżetu, dysponowania pieniędzmi, a podczas zajęć w grupach m.in. kreowali pomysły na swój własny biznes – mówi uczestniczka warsztatów, magister ekonomii Dominika Błażewicz, nauczycielka ekonomii i przedsiębiorczości w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Większość kompetencji, które decydują o sukcesie, można wypracować – przekonywał Kamil Flig

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Doświadczeni prelegenci

Zajęcia w ramach szkoleń liderskich poprowadzili Wioletta Mierzejewska oraz Bartosz Majewski, a także Weronika Daniłowska oraz Kamil Flig, eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce i jednego z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Prezentacje przygotowali także: Katarzyna Galus, dyrektor Biura Nadzoru nad Spółkami Zagranicznymi w PZU; Paweł Górecki, wiceprezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; Jacek Janowiak, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego; Radosław Misztalewski, dyrektor generalny, prezes zarządu AB Orlen Lietuva.

Jak mówi Kamil Flig z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przedsiębiorcą można się urodzić, ale można nim też zostać.

– Większość tych kompetencji, które decydują o sukcesie, można wypracować. Często umyka to naszej świadomości, bo jesteśmy stale atakowani historiami sukcesu. Tymczasem nierzadko zapomina się o całej drodze. Kiedy jej się przyjrzymy, to jest to droga ciągłej nauki i stałego rozwoju – wskazuje Kamil Flig.

– Myślę, że takie szkolenia są bardzo potrzebne dla młodych ludzi, ponieważ budują przeświadczenie, że mogą mieć sprawczość i mogą rozwijać jakąś własną drogę – dodaje.

Projekt szkoleń liderskich dla studentów i przedsiębiorców polskiego pochodzenia z Wileńszczyzny pn. „Własna droga do sukcesu” i „Wileńska Akademia Biznesu”, które odbywały się w Wilnie 29 listopada – 1 grudnia 2023 r., a także koncert „Jazz’owa Niepodległa”, są finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” oraz ze środków Orlen Lietuva i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz z Domem Kultury Polskiej w Wilnie. Organizatorem szkoleń i koncertu jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 49 (142) 09-15/12/2023