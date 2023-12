XX jubileuszowy Festiwal „Bajeczki z przedszkolnej półeczki”

„Bajeczki z przedszkolnej półeczki” to tradycyjna impreza dla dzieci polskich przedszkoli na Litwie.

Na „Bajeczkach” wyrosło niejedno pokolenie

— To jubileuszowa XX edycja Festiwalu „Bajeczki z przedszkolnej półeczki”. Festiwal zaczęliśmy dawno, dawno temu. Na tych bajeczkach wyrosło już niejedno pokolenie. I potem płynnie przeszło do festiwali szkolnych, gdyż te dzieci przychodziły do szkół polskich i to był swoisty narybek teatrzyków szkolnych — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

W tej edycji udział wzięły grupy przedszkolne działające w szkołach, czyli 5-6-latki oraz grupy żłobkowe. Ogółem na scenie zaprezentowało się 13 zespołów złożonych z małych artystów z przedszkoli w rejonie wileńskim, solecznickim oraz z Wilna. Liczba uczestników przed pandemią była znacznie większa niż teraz. Niestety, ale pandemia mocno pokrzyżowała plany.

Czytaj więcej: XX Festiwal „Bajeczki z przedszkolnej półeczki” [GALERIA]

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tym festiwalu

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Patriotyzm w przedszkolu

— Tematyka przedstawień jest bardzo różnorodna. Gdy zaczynamy układać repertuar z paniami, które prowadzą te teatrzyki, to zaczynamy od wspomnień o jesieni. Wiadomo — jesienią mamy Święto Niepodległości i to też bardzo cieszy, że dzieci z patriotyzmem zapoznają się w przedszkolach. No i oczywiście kończymy zabawą choinkową — mówi Krystyna Dzierżyńska.

Takie festiwale zawsze cieszą oko rodziców, a szczególnie babci i dziadków, którzy ze wzruszeniem patrzą na to, co się dzieje na scenie. Dzieci również są bardzo wdzięczne, jak się je widzi na scenie, nawet jeśli jeszcze mówią niedoskonale. Jedne dzieci są bardziej odważne, inne mniej. Dzięki występom dzieci nie boją się sceny i występowania przed publicznością.

Prezes „Macierzy Szkolnej” podkreśla, że jest niezmiernie wdzięczna wszystkim paniom za trud przygotowania dzieci do festiwalu.

W tym roku nagrody ustalane są na podstawie potrzeb każdego przedszkola. To będą nagrody rzeczowe, za określoną kwotę przedszkole samo wybiera, co najbardziej potrzebuje. Takie były sugestie z samych przedszkoli, ponieważ każda placówka ma inne potrzeby.

— Mikołaj spotkał się również z dziećmi na scenie i każde dziecko otrzymało słodką paczuszkę. Chociaż mówi się, że słodycze są niezdrowe, ale przy okazji mikołajek, możemy na chwilę o tym zapomnieć (uśmiech). W tym roku mieliśmy jubileuszową edycję Festiwalu „Bajeczki z przedszkolnej półeczki” i z tej okazji na uczestników czekał jubileuszowy tort. Dziękujemy za dofinansowanie tego wydarzenia Instytutowi Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, ze środków ministerstwa edukacji i nauki RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. No i oczywiście bardzo dziękujemy naszym sponsorom, rodzicom, prowadzącym i wychowawczyniom, dziękujemy również za zaangażowanie Domu Kultury Polskiej w Wilnie — podsumowała Krystyna Dzierżyńska.

Czytaj więcej: Polka Roku 2021 — Krystyna Dzierżyńska

Podczas występów przedszkolaki zaprezentowały swoje bogate umiejętności aktorskie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Pilne i chętne przygotowania

Tymczasem wychowawczynie maluchów zauważają, że dzieci bardzo chętnie biorą udział w tym festiwalu.

— Taki festiwal jest bardzo potrzebny, pomaga dzieciom rozwijać się, bardzo dobrze jest też dla ich języka, ponieważ uczą się prawidłowo wymawiać i wzbogacają słownictwo. Mogą też wypróbować siebie w roli aktorów, dla większości to pierwszy poważny występ na dużej scenie. Dla dzieci to jest także taka swoista wycieczka, ponieważ wszyscy razem podróżujemy — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Renata Giedrojć wychowawczyni ze żłobka-przedszkola w Mariampolu.

Maluchy, pod czujnym okiem opiekunów i nauczycieli, przygotowywały się bardzo pilnie, aby wziąć udział w festiwalu i pokazać swoje talenty nie tylko rodzicom, ale i innym widzom. Rodzice maluchów ochoczo podziwiali pierwsze występy swoich latorośli na scenie. Zdolni, mali aktorzy, odważnie i bez tremy, zaprezentowali swoje umiejętności.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

— Uważam, że występy w wykonaniu przedszkolaków stały na bardzo wysokim poziomie. Byłam nimi mile zaskoczona — widać, że wszyscy, zarówno dzieciaki jak i nauczyciele, włożyli w ten projekt wiele pracy — mówiła mama 4-letniej Gabrieli.

Mikołaj spotkał się również z dziećmi na scenie i każde dziecko otrzymało słodki upominek

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wyróżnieni uczestnicy festiwalu

Grupa przedszkolna szkoły w Leszczyniakach w Wilnie „Alicja w krainie czarów”;

Żłobek-przedszkole „Płomyczek” w Ejszyszkach „11 Listopada”;

Żłobek-przedszkole „Kasztan” w Wilnie „Wigilijna bajka”;

Żłobek-przedszkole „Sikorka” w Wilnie „Bajeczka o sześciu myszkach”;

Przedszkole w Niemenczynie „Spotkanie Bajek”;

Żłobek-przedszkole „Kluczyk” w Wilnie „Wróżki i duszki”;

Żłobek-przedszkole „Źródełko” w Wilnie „Żuk”;

Grupa przedszkolna Gimnazjum w Zujunach „Czarne jagódki”.