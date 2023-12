Konkurs miał na celu popularyzację dorobku kulturalnego i historii Wilna, wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury polskiej, formowanie kompetencji komunikacyjnych i cyfrowych, promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie i artystycznie.

Założenie i regulamin konkursu: https://kurierwilenski.lt/2023/10/24/iii-edycja-konkursu-literackiego-z-wykorzystaniem-narzedzi-tik-tobie-wilno/

Doradczyni mera, Justyna Kozłowskaja powiedziała: „Stołeczny samorząd na różne sposoby dba o to, żeby bogata przeszłość naszego miasta była przekazywana dla młodego pokolenia. Narzędzia technologii informatyczno-komunikacyjnej wykorzystywane są obecnie przez człowieka praktycznie w każdej dziedzinie życia. Młodzież chętnie po nie sięga. I taki konkurs był dla uczniów świetną okazją, możliwością przypomnienia, pogłębienia wiedzy z zakresu 700-letniej historii Wilna”.

Udział w konkursie polegał na stworzeniu pracy — wykorzystując wybrane narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) — mieszczącej się w jednej z podanych w regulaminie konkursu kategorii.

Na konkurs wpłynęły 53 prace z różnych poziomów, udział wzięło 71 uczestników.

Klasy 5. przygotowywały pocztówki okolicznościowe

I miejsce Luka Slavinskaitė z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, polonistka Joanna Szczygłowska.

II miejsce Gabriel Wasilewski z Progimnazjum im. Jana Pawła II, polonistka Bożena Ustjanowska oraz Mark Buraczewski z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, polonistka Renata Slavinskienė.

III miejsce Agata Grigoit z Progimnazjum im. Jana Pawła II, polonistka Monika Urbanowicz, Edward Rosowski z Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach polonistka Alina Savanevičienė i nauczyciel informatyki Dariusz Subocz, Wiwjana Szawlis z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, polonistka Joanna Szczygłowska.

Klasy 6. przygotowywały e-książeczki

I miejsce Michele Pylluaas ze Szkoły Podstawowej im św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, polonistka Justyna Breivė i nauczycielka informatyki Alina Czerniawska.

II miejsce Kamila Jakumaitė z Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach, polonistka Walentyna Gryniewicz.

III miejsce Anna Zykowa z Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie, polonistka Grażyna Berdešiūtė-Starynina i nauczycielka informatyki Halina Stankiewicz, Agata Winckiewicz z Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach, polonistka Walentyna Gryniewicz.

Klasy 7. przygotowały Tik-Tok

I miejsce Praca zespołowa: Robert Wojdag, Dominik Petrikas, Dejwid Rutkowski z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, polonistka Renata Slavinskienė.

II miejsce Dominika Andrzejewska z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, polonistka Wanda Andruszaniec.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Klasy 8. przygotowały gry interaktywne

I miejsce Rafał Antoni Iwaszko z Gimnazjum w Grzegorzewie, polonistka Teresa Bielak.

II miejsce Simona Kodis ze Szkoły Podstawowej im św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, polonistka Justyna Breivė i nauczycielka informatyki Alina Czerniawska.

III miejsce Karina Charitonowa z Gimnazjum w Grzegorzewie, polonistka Teresa Bielak, Tymoteusz Jan Dadel z Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach polonistka Alina Savanevičienė i nauczyciel informatyki Dariusz Subocz.

Klasy 9. przygotowały gazetki

I miejsce Praca zespołowa: Maria Roszczyńska, Karolina Makarowa, Aneta Jočytė, Greta Miceikaitė z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, polonistka Teresa Król.

II miejsce Katrina Astaszczenko z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, polonistka Janina Snarska.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

III miejsce Greta Zujewicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, polonistka Teresa Król.

Klasy 10 przygotowały vlogi

I miejsce Paulina Sewruk z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, polonistka Anna Jasińska.

II miejsce Edwin Gawerski z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, polonistka Anna Jasińska.

III miejsce Praca zespołowa: Rafał Grudzinski, Erika Skripkina, Justyna Kuzmaite, Karolina Goginaszwili, Sofija Tkacz ze Szkoły Podstawowej im św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, polonistka Lila Ogint i nauczycielka informatyki Alina Czerniawska.

Podczas uroczystości wręczono nagrody sfinansowane przez Związek Polaków na Litwie, Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” oraz Samorząd Miasta Wilna.

Paweł Giliauskas, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”:

„Jako przedsiębiorca, wiem, że komunikacja jest decydującym elementem skutecznej współpracy, nawet nie tylko w firmach, ale i w naszych rodzinach. Sprawne posługiwanie się językiem otwiera drzwi na świat, stajemy się obywatelami nie tylko miasta Wilna, ale i całego świata, jak to dobrze podkreśliła pani Magdalena Bielawska — laureatka I Miniolimpiady — w swoim przemówieniu. Bardzo ważne jest dbać o jakościową komunikację, przekazanie nie tylko wiadomości, ale też swoich myśli, a nawet marzeń, nie tylko za pomocą języka, ale w innych formach, jak to świetnie przedstawili uczniowie w swoich pracach konkursowych. Cieszy mnie bardzo, że ci uczniowie już poprzez swoje uczestnictwo w tym konkursie zrobili coś więcej, niż od nich oczekiwało się, jak mówią Anglicy „go the ekstra mile”. Młodzież przyjęła wyzwanie i realizowała siebie w różnych formach, w sposób twórczy i nowatorski podchodząc do tematu i wykorzystując nawet sztuczną inteligencję. To jest właśnie ta młodzież, która dba o swój rozwój, potrafiąc robić więcej niż od niej się potrzebuje, a to jest bardzo ważne. O potrzebie rozwoju dobrze powiedziała Katrina Astaszczenko — laureatka IX Miniolimpiady i Konkursu „Tobie, Wilno!” — w swoim przemówieniu, skierowanym do zebranej młodzieży. Moim zdaniem również, w konkursach chodzi nie o bycie pierwszym, ale o bycie lepszym niż byłeś wczoraj”.

Niektórzy uczniowie dorastają razem z konkursem

Cieszy to, że konkurs cieszy się coraz większą popularnością, niektórzy uczniowie dorastają razem z konkursem, biorąc udział w kolejnych edycjach i zmierzając się z różnymi zadaniami, doskonalą swoje umiejętności. Członkini Stowarzyszenia Polonistów na Litwie pięknie podsumowała III edycję konkursu: „Ile świateł zapalonych w wieżowcach, widzianych z 20. piętra gmachu Samorządu, tylu uczniów i uczennic uwierzyło dzięki waszym staraniom, że potrafią robić niesamowite rzeczy!”

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Zgodnie z tradycją zapowiadamy, że w 2024 roku planujemy IV edycję Konkursu Literackiego z wykorzystaniem narzędzi TIK, który będzie poświęcony Czesławowi Miłoszowi.

| Fot. Joanna Szczygłowska

Prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie Danuta Szejnicka