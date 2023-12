Olej napędowy, alkohol i papierosy będą droższe w przyszłym roku

Tymczasem ekonomiści twierdzą, że mieszkańcy nie odczują ciężaru podwyżki podatków ze względu na rosnącą siłę nabywczą. Już w 2021 r. przyjęto nowelizację ustawy o akcyzie, zgodnie z którą przewidziano jej podwyżkę na wszystkie rodzaje wyrobów tytoniowych i alkoholi. W ten sposób do budżetu państwa wpłynęłoby dodatkowe ok. 8 mln euro.

Alkohol i papierosy

Alkohol, w zależności od rodzaju, będzie kosztować więcej od 3 do 36 eurocentów za litr. Papierosy będą kosztować więcej od 15 do 47 ct za paczkę. Planuje się, że za wino i inne napoje fermentowane do 8,5 proc. alkoholu, akcyza wzrośnie o 17,2 proc. Akcyza na alkohol wysokoprocentowy wzrośnie o 6,8 proc. Oznacza to, że wódka, whisky, likiery i inne alkohole drożeją o 36 ct za 0,5 l.

Wzrośnie także akcyza na piwo — o 10 proc. (od 8,6 do 9,46 euro za 1 procent rzeczywistego objętościowego stężenia alkoholu w hektolitrze produktu). Wzrosną także ceny papierosów. Stawka akcyzy będzie wyższa o 6,2 proc. (ze 130 do 138 euro za 1 000 sztuk papierosów). Paczka papierosów zdrożeje o 20 ct w stosunku do ceny tegorocznej.

Czytaj więcej: Zakupy kontrolne napojów alkoholowych. „Konieczne, żeby wykryć naruszenia”

Cygara i tytoń

Jedna z największych zmian dotyczy podatku akcyzowego na cygara i cygaretki. Wzrośnie ona o 20,3 proc. Konsumenci zapłacą za te towary więcej o 39 ct w stosunku do obecnej ceny. Zdrożeje także tytoń. Akcyza wzrośnie o 7,8 proc. (z 104,6 do 112,8 euro za kilogram produktu). W przyszłym roku najdroższy będzie podgrzewany tytoń i produkty pochodne. Akcyza wzrośnie o 32,1 proc. (z 60,2 do 79,5 euro na 1 000 jednostek). Za te towary mieszkańcy zapłacą więcej o 47 ct.

Olej napędowy, w związku z podwyższeniem akcyzy, będzie kosztował średnio drożej o 4 ct za litr.

Czytaj więcej: Ceny na stacjach paliwowych znów lecą w górę