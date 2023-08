Ceny na stacjach paliwowych znów lecą w górę

Droższa ropa

— Głównym powodem, że w ciągu ostatniego miesiąca paliwo stało się droższe, jest wzrost cen ropy naftowej. Wiosną widzieliśmy pozytywny trend, ceny spadły, ponieważ ropa kosztowała wtedy 72-72 dolary za baryłkę. Teraz baryłka kosztuje 82-83 dolary, więc to normalne, że na stacjach paliwowych paliwo drożeje — wyjaśnia Emilis Cicėnas.

Według Litewskiej Agencji Energetycznej w lipcu ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego wzrosły o około 10 centów za litr. Na początku lipca litr oleju napędowego w krajowych stacjach benzynowych kosztował średnio 1,33 euro, teraz średnio 1,45 euro. Średni koszt benzyny A95 w tym okresie wzrósł z 1,45 do średnio 1,55 euro za litr.

Zimą wzrost cen będzie bardziej wyraźny

— Istnieją pewne czynniki geopolityczne, które uniemożliwiają jeszcze szybszy wzrost cen paliw. Na przykład produkcja w Chinach, która w żaden sposób się nie odbudowuje. Gdyby ten azjatycki kraj, nazywany często „światową fabryką”, odzyskał wielkość produkcji sprzed pandemii, globalny popyt na ropę wzrósłby, co jeszcze bardziej podniosłoby ceny tego surowca. Chociaż nie w tak szybkim tempie, ale ceny na paliwo nadal będą rosły, a wraz z nadejściem zimy stanie się to jeszcze bardziej wyraźne — zaznacza Cicėnas.

Tendencja jest taka, że wraz ze zbliżaniem się zimnej pory roku rośnie popyt na produkty energetyczne, w tym produkty ropopochodne, więc ceny idą do góry. Drugi powód jest taki, że w zimnych porach roku na Litwie zaczyna się sprzedawać zimowy olej napędowy, którego koszty komponentów i produkcji są wyższe, więc to paliwo naturalnie kosztuje więcej. Wiosną tego roku paliwo stało się tańsze o około 10 centów za litr, zimą jest odwrotny efekt.

— Zimą paliwo na pewno jeszcze bardziej zdrożeje. Być może znowu za litr oleju napędowego będziemy musieli zapłacić 2 euro. Tego nie wykluczam. Patrząc z jeszcze dalszej perspektywy, należy pamiętać, że Sejm przyjął nowelizację ustawy o akcyzie, która od stycznia przyszłego roku będzie prowadzić do wzrostu podatków — podkreśla prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Handlu Produktami Naftowymi.

Ceny paliwa w krajach sąsiednich

W dniach 24-31 lipca litr benzyny na Litwie kosztował średnio 1,52 euro, w tym czasie średnia cena za litr oleju napędowego wyniosła 1,42 euro. Na Łotwie, średnia cena benzyny w ciągu pierwszego tygodnia sierpnia wzrosła o pięć centów do 1,65 euro, olej napędowy wzrósł o sześć centów do 1,54 euro. Tymczasem w Estonii ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły o dwa centy do odpowiednio do 1,72 i 1,52 euro.

W Polsce średnia cena benzyny w ciągu pierwszego tygodnia sierpnia wzrosła, w przeliczeniu ze złotówek, o cztery centy do 1,49 euro w porównaniu z poprzednim tygodniem, podczas gdy olej napędowy wzrósł o trzy centy do 1,44 euro. W Niemczech średnia cena benzyny wzrosła o trzy centy w ciągu pierwszego tygodnia sierpnia do 1,91 euro, podczas gdy olej napędowy wzrósł o 6 centów do 1,72 euro.

