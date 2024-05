Najlepsi tancerze breakdance i hip-hopu z naszego kraju będą rywalizować przez cały dzień w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Litexpo.

Występ Bgirl Nicki najbardziej oczekiwany

— To będą już piąte Mistrzostwa Litwy w breakdance; odbywają się one raz w roku. Bgirl Nicka była już czterokrotną mistrzynią Litwy. W tym roku, co nas bardzo cieszy, Dominika także weźmie udział w mistrzostwach i będzie bronić swojego piątego tytułu. Jej jest jednym z najbardziej wyczekiwanych występów na Mistrzostwach Litwy w breakdance — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Laura Montvilaitė, rzeczniczka prasowa Litewskiej Federacji Tańca Sportowego.

Tegoroczne mistrzostwa będą wyróżniać się kilkoma aspektami. Po pierwsze, Mistrzostwa Litwy w breakdance odbędą się niecałe trzy miesiące przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, gdzie breakdance zadebiutuje jako dyscyplina olimpijska. Co więcej, Litwa będzie miała swoją reprezentantkę — młodą gwiazdę breakdance’u Dominikę Baniewicz — Bgirl Nickę.

Czytaj więcej: Polka Dominika Baniewicz Ambasadorką Roku w Nagrodach LRT

Cztery grupy

— Mistrzostwa breakdance organizowane są w czterech grupach: dzieci, młodzieży, dorosłych dziewcząt i dorosłych chłopców. Spodziewamy się, że w tym roku będzie ponad 100 uczestników we wszystkich grupach, dokładnej liczby jeszcze nie znamy, ponieważ rejestracja nie jest jeszcze zamknięta. Ale mamy nadzieję, że jeszcze więcej osób przyjdzie zobaczyć na żywo tańczących naszych olimpijskich zawodników — podkreśla Laura Montvilaitė.

Jak mówi Mindaugas Radvila, dyrektor Litewskiej Federacji Ligi Breakdance, to będzie ostatni raz, kiedy Nicka zatańczy na Litwie w oficjalnych zawodach przed startem w Paryżu, więc wszyscy będą ciekawi, co nowego przygotowała. Kolejną nowością w tegorocznych mistrzostwach na Litwie jest to, że breakdance i hip-hop przenoszą się do Wilna.

Czytaj więcej: Bgirl Nicka „zaraziła” społeczność miłością do breakdance

Dużo sportowej rywalizacji

„Jestem pewien, że we wszystkich grupach będzie wystarczająco dużo sportowej rywalizacji: młodsi zmienili swoje grupy wiekowe w porównaniu z poprzednimi latami, a w kategorii dorosłych chłopców medaliści mistrzostw ciągle się zmieniają — wszyscy przygotowują się bardzo intensywnie, szukając sposobu na to, by zaskoczyć sędziów, zawodników i widzów!” — powiedział Radvila.

Trzecią nowością tegorocznych Mistrzostw Litwy są kwalifikacje. W tym roku, przed Mistrzostwami Litwy, odbyły się już trzy rundy kwalifikacyjne w Kownie, Kłajpedzie i Szawlach, gdzie tancerze ze wszystkich grup zbierali punkty kwalifikacyjne, a najlepsi przeszli bezpośrednio do rund finałowych, omijając rundy kwalifikacyjne w dniu mistrzostw.

Tancerze hip-hopu również mają się z czego cieszyć przed mistrzostwami. W tym roku, dzięki partnerom, najlepszy litewski tancerz hip-hopowy będzie miał wspaniałą nagrodę — wycieczkę i udział w międzynarodowym turnieju i festiwalu hip-hopowym w Holandii.