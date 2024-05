— To prawda, że coraz więcej mieszkańców Litwy na wakacje jedzie do Polski. Jest popularna nie tylko wśród polskiej mniejszości narodowej, do sąsiedniego kraju chętnie jadą także mieszkańcy Litwy innych narodowości. Już od dobrych paru lat nasi obywatele chętnie na wakacje jadą właśnie do Polski – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Daiva Strumskienė, zastępczyni dyrektora Biura Podróży Itaka.

Wakacje w Polsce oferują też litewskie agencje turystyczne. Jednodniowe wycieczki do Augustowa, kilkudniowe czy dłuższe do Warszawy, Krakowa, Wieliczki i w polskie góry.

Jakie zalety decydują?

— Jest wiele czynników decydujących o wyborze Polski. Po pierwsze jest blisko, więc można wybrać się nie tylko na dłuższe wakacje, ale na przykład i na weekend. Po drugie jest tam mnóstwo atrakcji, no i po trzecie — to ceny, które są bardzo przystępne. W Polsce jest taniej niż na Litwie, co też jest bardzo ważne — zaznacza Daiva Strumskienė.

Aldona Jaruševičiūtė kierowniczka Biura Podróży Vilniaus kelrodis w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” również potwierdza, że coraz więcej mieszkańców Litwy na wakacje wyjeżdża do Polski.

— To nie jest nowa tendencja. Polska jest blisko nas, ceny są dostępne, kraj piękny, dlatego i popularny. Litwini nie jadą do Polski tylko na wakacje, ale udają się tam także po to, żeby stamtąd podróżować dalej. Z Polski połączenia są lepsze i czasami cena też niższa — mówi Aldona Jaruševičiūtė.

Większość pozostanie w kraju

Badanie na temat tego, jak w tym roku nasi mieszkańcy planują spędzić swoje wakacje, zostało przeprowadzone przez bank Revolut. Wynika z nich, że większość mieszkańców Litwy nie wyjedzie w tym roku na wakacje za granicę, ale pozostanie na Litwie.

„Praktycznie połowa Litwinów planuje spędzać wakacje na Litwie i, szczerze mówiąc, nie jest to wyjątkowy trend. Przeprowadziliśmy ankietę w 15 krajach europejskich i prawdą jest, że większość Europejczyków nie decyduje się wyjeżdżać za granicę. Litwini, którzy chcą spędzić wakacje za granicą, często podróżują niedaleko, do sąsiednich krajów. Najpopularniejszym kierunkiem w tym roku jest Polska. Zaobserwowaliśmy ten trend również w zeszłym roku — była to najpopularniejsza podróż dla Litwinów i pozostaje ona na liście ich priorytetów w tym roku. Widzimy, że wyprzedza również Turcję, która tradycyjnie była ulubionym kierunkiem dla wszystkich. Więcej osób wybiera Polskę” — zauważyła przedstawicielka Revolut, Akvilė Adomaitytė.

Lipiec i sierpień to tradycyjne miesiące na wakacje dla większości Europejczyków, w tym Litwinów. Natomiast Hiszpanie, Włosi, Niemcy, Szwajcarzy i Austriacy — planują swoje wakacje albo wiosną, kiedy jest mniej ludzi, a pogoda jest mniej upalna, albo na początku jesieni, we wrześniu.

„Zapytaliśmy, co jest najważniejsze podczas wakacji. Dla Litwinów, podobnie jak dla innych Europejczyków, kluczowym momentem wakacji jest zobaczenie zabytków, ciekawej architektury i skosztowanie lokalnych potraw. Dopiero na trzecim miejscu znalazł się wypoczynek typu hotel all inclusive z barem, darmowym jedzeniem itp. Co ciekawe, mieszkańcy Litwy byli jednymi z najmniej chętnych do takich wyborów i naprawdę priorytetowo traktowali inne rzeczy. Rzeczą, która najbardziej wyróżniała Litwinów w ankiecie, była ich miłość do natury, a zwłaszcza biwakowanie nad jeziorami, rzekami, zbiornikami wodnymi i podróżowanie kamperami” — powiedziała przedstawicielka Revolut.

