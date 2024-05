Tegoroczny konkurs odbył się 7,9 i 11 maja w Malmö. Szwecja po raz siódmy była gospodarzem Eurowizji. Nemo z piosenką „The Code” otrzymał ogółem 591 punktów w głosowaniu jurorów (365) i widzów (226). Za nim uplasowali się reprezentanci Chorwacji i Ukrainy. Silvester Belt z piosenką „Luktelk” zdobył 90 punktów — 32 od jurorów i 58 od widzów. Reprezentant Litwy w finale konkursu zajął 14. miejsce z 25.

Na wysokim poziomie

Katarzyna Zvonkuvienė, polska piosenkarka z Wileńszczyzny, zauważa, że tegoroczni uczestnicy konkursu wykazali się oryginalnością oraz wysokim poziomem artystycznym.

— Jestem za tym, że zawsze trzeba się cieszyć, nie zważając na wyniki konkursu. Przecież tak naprawdę to jest pewnego rodzaju gra, a poziom wykonania nie zawsze decyduje o rezultacie. Cieszę się z udanego występu naszego Silvestra. Jestem pod wrażeniem jego piosenki i świetnego show. Jeden z tancerzy z ekipy Silvestra czasami bierze udział także w moich koncertach. Uważam, że litewskim wykonawcom z roku na rok coraz lepiej idzie na tym konkursie i to niewątpliwie powinno wszystkich nas cieszyć. Musimy wspierać ich i motywować, żeby byli odważni, szli do przodu i wierzyli w to, co robią — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Katarzyna Zvonkuvienė.

Nemo wśród faworytów

Tegoroczny zwycięzca był wśród faworytów piosenkarki.

— Oglądaliśmy z mężem półfinały oraz finał konkursu. Miałam kilku faworytów i Nemo był jednym z nich. Uważam, że Szwajcaria zasłużyła na zwycięstwo. Wykonawca jest bardzo utalentowany, wszechstronnie. Zademonstrował publiczności wysoki poziom wokalny, artystyczny oraz aktorski. Uroku występowi dodały także triki, nawet nie tyle choreograficzne, ale wręcz sportowe — zaznacza rozmówczyni.

Zero punktów od jury Polski i Łotwy

Dodaje, że jest jej trochę przykro, że jurorzy z Polski i Łotwy nie przyznali dla Litwy ani jednego punktu.

— Wiadomo, że jest to konkurs muzyczny i nie powinien mieć on charakteru politycznego. Ale przykro, gdy nasi najbliżsi sąsiedzi nie dają wcale punktów. Trzeba jednak pamiętać, że tak się zdarza często i że zarówno jurorzy i widzowie to przecież zwykli ludzie, którym coś się podoba więcej a coś mniej — dodaje piosenkarka.

Nie wyklucza też możliwości własnego udziału w eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji.

— W najbliższej przyszłości nie mam takich planów, ale nie wykluczam takiej możliwości. Najważniejsze, że idę do przodu i nigdy nie mówię nigdy — podkreśla Katarzyna Zvonkuvienė.

Wyniki 68. Konkursu Piosenki Eurowizji



1. Szwajcaria – 591 pkt (z nich 226 pkt od widzów); 2. Chorwacja – 547 pkt (337); 3. Ukraina – 453 pkt (307); 4. Francja – 445 pkt (227); 5. Izrael – 375 pkt (323); 6. Irlandia – 278 pkt (136); 7. Włochy – 268 pkt. (104); 8. Armenia – 183 pkt (82); 9. Szwecja – 174 pkt (49); 10. Portugalia – 152 pkt (13); 11. Grecja – 126 pkt (85); 12. Niemcy – 117 pkt (18); 13. Luksemburg – 103 pkt (20); 14. Litwa – 90 pkt (58); 15. Cypr – 78 pkt (44); 16. Łotwa – 64 pkt (28); 17. Serbia – 54 (32); 18. Wielka Brytania – 46 pkt (0 pkt od widzów); 19. Finlandia – 38 pkt (31); 20. Estonia – 37 pkt (33); 21. Gruzja – 34 pkt (19); 22. Hiszpania – 30 pkt (11); 23. Słowenia – 27 pkt (12); 24. Austria – 24 pkt (5); 25. Norwegia – 16 pkt (4).