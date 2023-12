Budujmy więzi z osobami starszymi

Tegoroczna kampania Świąteczna Poczta dla Seniorów zachęca do przywrócenia tradycji wysyłania listów świątecznych i przesyłania papierowych pozdrowień tym, którzy w okresie świątecznym mogą czuć się samotni.

Rozjaśnić okres świąteczny

Trzeci rok z rzędu organizacja „Senjor”, działająca przy Narodowym Instytucie Integracji Społecznej, zaprasza społeczeństwo do dzielenia się cudem Bożego Narodzenia poprzez pisanie świątecznych listów do seniorów na całej Litwie. W tym roku, od 1 grudnia, w ośmiu litewskich miastach pojawiły się specjalne skrzynki pocztowe, zapraszające do rozweselenia seniora papierowym listem z życzeniami świątecznymi.

Według inicjatorów celem kampanii jest pocieszenie seniorów uwagą i ciepłem płynącym ze wszystkich zakątków Litwy.

– Świąteczna poczta dla seniorów ma szczególny cel – stworzenie pomostu między nieznajomymi. Pisząc list, każdy z nas może dotknąć i rozjaśnić okres świąteczny zupełnie nieznanemu starszemu człowiekowi w innym zakątku Litwy. Czy nie jest to cudowny sposób na stworzenie więzi i wniesienie więcej światła w okres świąteczny? Cieszymy się, że ta kampania trwa już trzeci rok i staje się piękną bożonarodzeniową tradycją – mówi Rugilė Bitautaitė, szefowa programu „Senjor”.

Organizacja seniorów zrzesza ponad 1600 osób z całej Litwy; niektórzy z nich nie zostali pozostawieni sami przez swoich krewnych, ale wielu z nich obchodzi święta samotnie. Wraz z wiekiem zmniejsza się krąg ich krewnych i przyjaciół, na Litwie, podobnie jak w innych krajach, problemem seniorów jest brak towarzystwa.

– Członkowie naszego zespołu, którzy odwiedzają seniorów w ich domach, zawsze starają się rozjaśnić okres świąteczny. Seniorzy są zapraszani do wykonywania świątecznych zabawek lub innych dekoracji, które wniosą świątecznego ducha do ich domów. Nasza organizacja przygotowuje przytulne prezenty świąteczne dla seniorów, a już trzeci rok z rzędu organizujemy kampanię Świąteczna Poczta dla Seniorów, która zachęca społeczeństwo do budowania relacji z osobami starszymi poprzez pisanie do nich świątecznych listów z życzeniami. Wydaje się, że to taki prosty prezent – odręcznie napisany list od nieznajomego – ale można zobaczyć, ile ciepłych momentów przynoszą one seniorom – mówi Rugilė Bitautaitė.

Możemy pomóc seniorom w okresie świątecznym, obdarowując ich naszą uwagą. Piękna i pozytywna starość seniorów to nie tylko obowiązek państwa czy krewnych, ale też nas wszystkich jako społeczeństwa. Zaprośmy seniorów w naszym własnym otoczeniu, naszych sąsiadów, naszych dalszych krewnych na filiżankę herbaty, świąteczne ciasto – poświęćmy im uwagę i zbudujmy więź.

Usługi na rzecz lepszego życia seniorów

Seniorzy, podobnie jak inne grupy społeczne, borykają się z wieloma problemami. Najczęstsze to samotność i brak frapujących zajęć, zatrudnienia, wsparcia i opieki.

Seniorzy często czują się samotni i brakuje im komunikacji i ciepła z innymi ludźmi. Brak kontaktów społecznych prowadzi do zaburzeń depresyjnych, niskiej samooceny, izolacji i apatii. Nierzadko zdarza się również, że seniorzy stają w obliczu kryzysu sensu życia, gdy zmienia się ich status społeczny, przechodzą na emeryturę, a ich dzieci usamodzielniają się. Brakuje im aktywności i celu, który by ich motywował.

Innym częstym problemem seniorów jest brak wsparcia i opieki. To przykre, że seniorzy lub ich krewni wciąż nie są świadomi przysługującej im pomocy. Osoby starsze mają prawo do usług socjalnych w ich własnych domach, zgodnie z ich potrzebami. Usługi te są w pełni lub częściowo refundowane z budżetu samorządu.

– Jako organizacja działająca dla seniorów świadczymy te usługi od pięciu lat i obecnie odwiedzamy seniorów w aż 26 litewskich gminach. W naszej pracy nieustannie spotykamy się z przypadkami seniorów, którzy osiągnęli punkt krytyczny i nie są już w stanie sami o siebie zadbać – zaznaczyła Rugilė Bitautaitė.

Jednak seniorzy mogą zwrócić się o pomoc społeczną znacznie wcześniej, gdy napotkają trudności. To właśnie takie usługi pomagają im zachować niezależność na dłużej i przez dłuższy czas żyć komfortowo we własnych domach.

Specjalne skrzynki pocztowe kampanii Świąteczna Poczta dla Seniorów stanęły w ośmiu litewskich miastach: Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Poniewieżu, Szawlach, Mariampolu, Możejkach i Telszach

| Fot.Facebook/mat.pras.

Seniorzy okazują wdzięczność

Świąteczne stoły seniorów mają różne formy – bywają skromniejsze i bardziej odświętne. Jednak w większości przypadków wszyscy seniorzy starają się podtrzymywać tradycje i przygotowywać świąteczne posiłki najlepiej jak potrafią.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Kampania zachęca społeczeństwo do pokazania seniorom, że są zauważani i doceniani. Niektórzy seniorzy na Litwie obchodzą święta samotnie, więc najbardziej pożądanym prezentem jest okazanie uwagi.

– Świąteczne listy przynoszą seniorom wiele radości i dobrych emocji. W poprzednich latach widzieliśmy, jak wiele uśmiechów, śmiechu i łez szczęścia przyniosły te listy. Niezależnie od tego, czy seniorzy są sami, czy odwiedzają ich krewni, dodatkowa uwaga wysłana w formie papierowego listu daje wszystkim ciepłe emocje – mówi Rugilė Bitautaitė.

W ubiegłym roku do seniorów dotarło ponad 800 świątecznych listów i kartek. Chociaż liczby te są znaczące, tegoroczny cel jest jeszcze bardziej ambitny – zebrać 1600 odręcznie napisanych listów, czyli liczbę seniorów na całej Litwie, których obecnie odwiedza organizacja „Senjor”.

– W ubiegłym roku do skrzynek pocztowych kampanii trafiły nie tylko listy, lecz także pocztówki, rękodzieło i słodkie upominki stworzone przez dzieci. Do akcji przyłączyły się również szkoły, od których otrzymaliśmy wiele listów skierowanych do seniorów. Dlatego w tym roku zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcji i pisania listów – szkoły, firmy – im więcej listów otrzymamy, tym więcej seniorów uszczęśliwimy – mówi Bitautaitė.

Wszyscy, którzy zechcą przyłączyć się do akcji, będą mogli wrzucać świąteczne listy do specjalnych skrzynek pocztowych w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Poniewieżu, Szawlach, Mariampolu, Możejkach i Telszach do 18 grudnia.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

– Włóż do koperty list lub pocztówkę z życzeniami, zabawnymi historiami lub innymi miłymi słowami. Zachęcamy do wpisania swojego imienia i nazwiska oraz adresu. Wielu seniorów chce wysłać podziękowanie – kto wie, może to być początek pięknej przyjaźni. Jeśli nie chcesz się podpisywać, ciepłe anonimowe pozdrowienia są również mile widziane! Wystarczy wrzucić list do skrzynki pocztowej „Senjor” w najbliższym mieście, a my dołożymy wszelkich starań, aby listy dotarły do seniorów w różnych częściach Litwy przed świętami Bożego Narodzenia – mówi szefowa organizacji.

Czytaj więcej: Emeryci na Litwie z zazdrością patrzą na życie emerytów na Zachodzie

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 51 (148) 23/12/2023-05/01/2024