20 grudnia oddano do użytku odcinek łączący Mariampol i Kalwarię. Nowy, sześciokilometrowy odcinek to czteropasmowa autostrada przystosowana do ruchu cywilnego i wojskowego.

Prace są intensywne. Zostały dwa odcinki

Litwie zostało jeszcze zakończyć dwa odcinki Via Baltica. „Ten rok jest rokiem wykańczania kolejnych odcinków autostrady, dlatego czymś niezmiernie miłym jest otwieranie dzisiaj kolejnego odcinka transeuropejskiej autostrady Via Baltica. W ciągu roku ogółem ukończono kolejnych 12,5 kilometrów autostrady, obok której wykończono również powiązaną z nią infrastrukturę. Teraz są prowadzone prace nad kolejnym, 16-kilometrowym odcinkiem. Tak intensywne prace drogowe prowadzone w tym samym czasie można zaliczyć do największych prac drogowych w ciągu całego okresu niepodległej Litwy. W roku następnym zostanie ukończony odcinek prowadzący do granicy Litwy i Polski. Jednocześnie prowadzimy prace nad kolejnymi projektami w całym kraju” — oświadczył na uroczystym otwarciu Marius Skuodis.

Pierwszy odcinek z czterech leżących na Litwie oddano do użytku w październiku bieżącego roku.

„To tylko pokazuje, że objętość projektu i szybkość jego realizacji są większe nie tylko w przypadku podobnych projektów drogowych w krajach sąsiednich, ale w całej Europie. W ciągu roku zbudowano cztery wiadukty, cztery mosty, jeden tunel i jeden zielony most dla migracji zwierząt. I to są tylko największe obiekty” — podkreślił szef Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych Marius Švaikauskas.

Zgodnie z planem, trzeci odcinek ma być ukończony w roku następnym, a czwarty i ostatni w 2025.

Wzmocnienie bezpieczeństwa dla wschodniej flanki NATO

Via Baltica to pod wielu względami kluczowy dla Litwy projekt infrastrukturalny. Via Baltica jest częścią europejskiej drogi E67, która rozpoczyna się w czeskiej Pradze i ma prowadzić przez Wrocław, Warszawę, Kowno, Poniewież, Rygę i Tallin do Helsinek. Budowana transeuropejska autostrada ma również znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie. „Cieszę się, że na szczycie NATO w Wilnie podkreślono znaczenie mobilności wojskowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo dla wschodniej flanki NATO, musimy polepszyć realizację najważniejszych projektów, czyli Rail Baltica, Via Baltika oraz Via Carpatia” — mówił we wrześniu prezydent Gitanas Nausėda.

Jeszcze w 2022 r. dowódca sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie generał Ben Hodges mówił, że połączenia drogowe są ważnym elementem obrony. „To, czego nauczyliśmy się z wojny Rosji z Ukrainą, to fakt, że przypomniano nam, że wojna jest nie tylko sprawdzianem woli, ale i sprawdzianem logistyki” — oświadczył wojskowy.

„Biorąc pod uwagę rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, Via Baltica ma jeszcze większe znaczenie we wspieraniu mobilności wojskowej” — mówił w ubiegłym roku Olivier Silla, dyrektor ds. zrównoważonych sieci i inwestycji w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska.

Litwa ukończyła drugi odcinek z czterech zaplanowanych

Fot. lakd.lt

Priorytetowe projekty

Natomiast przed kilkoma tygodniami na temat projektów drogowych wypowiedział się znany amerykański politolog Andrew Michta, który w rozmowie z agencją Reuters oświadczył, że Unia Europejska powinna uprościć regulacje drogowe, które pozwoliłyby na szybsze przerzucanie żołnierzy i techniki wojskowej na terytorium Unii.

„Niezależnie od nazwy, NATO musi skupić się na poprawie mobilności wojskowej na obszarze, za który odpowiada, szczególnie na linii północ-południe wzdłuż wschodniej granicy. Projekty, takie jak Via Baltica, Via Carpatia i Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w Polsce, powinny być priorytetem” — oświadczył amerykański politolog.

Łotwa i Estonia

Ostatecznie Via Baltica ma powstać do 2030 r. „Do 2030 r. planujemy zakończyć przebudowę odcinka Via Baltica z Rygi do granicy z Litwą na drogę ekspresową z oddzielonymi jezdniami” — oświadczyły na zapytanie Polskiej Agencji Prasowej Łotewskie Drogi Państwowe. Teraz ukończono pierwszy etap tych prac, tj. budowę obwodnicy miejscowości Kekava, kilkanaście kilometrów na południe od Rygi.

Via Baltica jest priorytetem również dla Estonii. Dyrektor zarządu dróg Tarmo Mottus w Estońskim Urzędzie Transportu Tarmo Mottus, w wywiadzie dla PAP powiedział, że budowana droga poprawia łączność wszystkich zaangażowanych w nią państw i tworzy wartość dodaną dla całego regionu. „Jednym z głównych celów Estonii jest usprawnienie połączeń transportowych z innymi krajami europejskimi oraz zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu” — zapewnił Mottus.

Jego zdaniem międzynarodowa autostrada przyczyni się do polepszenia sytuacji w wielu dziedzinach. „Droga przyczynia się ponadto do rozwoju gospodarki, wspierając tworzenie nowych możliwości biznesowych i miejsc pracy oraz zwiększając konkurencyjność Estonii na rynku europejskim” — oświadczył estoński urzędnik.

Koncepcja drogi transeuropejskiej powstała jeszcze na początku lat 80-tych XX wieku. Realizacja rozpoczęła się dekadę później, kiedy kraje bałtyckie uzyskały niepodległość.