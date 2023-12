Obrońcy praw dziecka w te święta otrzymali zgłoszenie co 9 minut

Jedna z głównych przyczyn: alkohol

— Doniesienia o możliwych naruszeniach praw dziecka zwykle nasilają się podczas głównych świąt i długich weekendów. Zwykle są one związane z masowym używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, a także mogą wystąpić sytuacje z użyciem przemocy. To naturalne, że ludzie gromadzą się wokół rodziny, krewnych lub przyjaciół podczas świąt, ale niepokojące jest to, że zdarzają się również przypadki nadużywania alkoholu, co jest rodzajem świętowania, które widzą dzieci. Zdarzają się również sytuacje, w których dzieci nie czują się bezpiecznie w rodzinie, a obrońcy praw dziecka wiedzą, że ma ona zapewniać im bezpieczne środowisko — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przypomina Alina Žilinaitė, rzecznik prasowa Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji.

W ciągu weekendu świątecznego aż 74 razy zgłoszenia miały charakter pilny i konieczna była interwencja policji. Podczas tegorocznego świątecznego weekendu po interwencji bezpieczne warunki zapewniono w sumie 103 dzieciom.

— Obecnie na Litwie reagujemy na zgłoszenia dotyczące możliwych naruszeń praw dziecka średnio co dziewięć minut; w ubiegłym roku reagowaliśmy co 12 minut. Oczywiście wraz ze wzrostem liczby zgłoszeń dowiadujemy się coraz więcej o możliwej przemocy wobec dzieci — powiedziała Alina Žilinaitė.

Liczba zgłoszeń dwa razy większa

Według dyrektor Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji, Ilmy Skuodienė, w tym roku liczba otrzymanych zgłoszeń o możliwym naruszeniu praw dziecka była dwa razy większa niż w ubiegłym roku, ale tegoroczne zgłoszone przypadki były mniej drastyczne. Otrzymane zgłoszenia dotyczą przede wszystkim sytuacji związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu, przemocą, nieporozumieniami powstałymi między rodzicami.

Dłuższy weekend to więcej naruszeń

„Główną przyczyną, że otrzymaliśmy w tym roku podczas okresu świątecznego więcej zgłoszeń o prawdopodobnym naruszeniu praw dziecka, jest to, że w tym roku mieliśmy dłuższy weekend świąteczny. Zauważamy także rosnącą tendencję do zgłaszania naruszeń nie tylko w czasie świąt i wakacji, co oznacza, że ​​obywatele Litwy coraz bardziej troszczą się o dziecko obok siebie, są coraz bardziej skłonni szukać pomocy” — twierdzi Skuodienė w raporcie.

Podczas świątecznego weekendu w 2022 r. obrońcy praw dziecka otrzymali ponad 150 zgłoszeń o możliwych naruszeniach praw dziecka, przy czym aż 60 razy zgłoszenia miały charakter pilny i należało na nie reagować z pomocą policji. W sumie podczas ubiegłorocznego świątecznego weekendu bezpieczne warunki trzeba było zapewnić ponad 80 dzieciom.

W przypadku jakichkolwiek pytań Obrońcy Praw Dziecka zapraszają do konsultacji. Dzwonić można pod bezpłatny numer 8 800 10 800 lub wysyłać wiadomość za pośrednictwem czatu na stronie internetowej vaikoteises.lrv.lt.

Aby zgłosić naruszenie praw dziecka, można skontaktować się z najbliższą jednostką ochrony praw dziecka, wypełnić formularz na stronie internetowej biura lub zadzwonić pod ogólny numer alarmowy 112.

