W okresie świąt, a szczególnie przed Sylwestrem, sprzedaż wyrobów pirotechnicznych wzrasta kilkakrotnie. Choć w porównaniu do poprzednich lat fajerwerków jest mniej, wciąż jednak pirotechnika cieszy się powodzeniem. Instytucje jednak przestrzegały jednogłośnie — wystraszone pieski to najmniejszy problem wybuchowych zabaw. Wkrótce ukażą się statystyki, które udowodnią, jak co roku, że jednak zabawa z pirotechniką do bezpiecznych nie należy. Tymczasem służby podają kilka zasad, jak się bawić bezpiecznie, jeśli już zdecydowaliśmy się na błyskające świętowanie.