Ostrożnie! Niebezpieczne zabawki

Jak nas poinformowała Państwowa Służba Ochrony Praw Konsumentów (VVTAT), po zbadaniu spraw dotyczących naruszenia ustawy o bezpieczeństwie produktów, nałożyła kary pieniężne w wysokości od 150 do 1 325 euro na różne spółki zabawkarskie. Testy laboratoryjne wykazały, że w wielu przypadkach zabawki stwarzają ryzyko chemiczne, zadławienia lub uduszenia.

Lista niebezpiecznych zabawek

Przykładowo, właściwości chemiczne lalki „Baby Enjoy the new fashion” firmy Red and Blue nie spełniły wymagań. Nałożono karę w wysokości 150 euro.

Niebezpieczną zabawką wprowadzoną na rynek przez spółkę „Prekės tik jums” jest drewniany samochodzik z klaunem, którego właściwości mechaniczne i fizyczne nie spełniają wymagań bezpieczeństwa dla zabawek przeznaczonych dla dzieci do lat 3. Nałożono karę w wysokości 150 euro.

Właściwości mechaniczne i fizyczne samochodzików firmy Alenara „My Dessert sale” i „Feed-tank” również nie spełniały wymogów bezpieczeństwa dla zabawek przeznaczonych dla dzieci do lat 3. Nałożono karę w wysokości 400 euro.

Niebezpieczną zabawkę, lalką „Pony Poopsil”, handlowała firma Svaita. W trakcie badań stwierdzono, że właściwości chemiczne lalki nie spełniają wymagań bezpieczeństwa. Nałożono karę w wysokości 500 euro.

Niebezpieczne produkty Virgipry to maszyna strażacka i balsam do ust „Iman of Noble”. Nałożono karę w wysokości 700 euro.

Helikopter z cukierkami…

Niebezpieczną zabawkę „Cartoon Light Plane” dostarczyła na rynek firma Kristutė. Nałożono na nią karę w wysokości 800 euro.

Inną niebezpieczną zabawkę, samochód 620117, wystawiła na rynek firma Eiginta. Nałożono na nią karę w wysokości 900 euro.

Z kolei Daisena handlowała zabawką „Flash Helicopter” z cukierkami, która nie spełniała wymagań bezpieczeństwa stawianych zabawkom przeznaczonym dla dzieci do lat 3. Nałożono karę w wysokości 1 325 euro.

Długą listę niebezpiecznych zabawek uzupełniają „Unicorn+tattoos” i „Hungry Bunny”, które wprowadziła na rynek Baltijos Bretlingis. Nałożona kara wyniosła 1 325 euro.

Spółka Taurinas handlowała lalkami „Secret Fairy” i „My Very Own”, których właściwości chemiczne nie spełniały wymogów bezpieczeństwa. Nałożono na nią karę w wysokości 1 325 euro.

Rasa Širvinskienė, ze świadectwem indywidualnej działalności, wprowadziła na rynek zabawkę o ironicznej nazwie „Lovely pets” („Kochane zwierzaki”), której właściwości chemiczne nie spełniały wymagań bezpieczeństwa. Nałożono karę w wysokości 1 325 euro.

VVTAT (tel. (8-5) 262 6760) usilnie namawia, aby konsumenci, którzy kupili te niebezpieczne produkty, nie dawali ich do zabawy swoim dzieciom, skontaktowali się ze sprzedawcą, zwrócili zakupiony towar i odzyskali pieniądze.

To jest bardzo ważne!

Jeśli dziecko zakrztusi się drobnym przedmiotem, nie wolno go klepać po plecach, gdy stoi lub siedzi. Dziecko należy ułożyć głową w dół i uderzać je w okolicę między łopatkami. Gdy to nie pomoże, należy wezwać pogotowie, a do czasu przyjazdu karetki próbować „wypchnąć” przedmiot poprzez uciskanie nadbrzusza.