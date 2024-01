Centra opiekuńcze o kończącym się roku 2023

T. Pileckas twierdzi, że na Litwie we wspólnotowych domach opieki przebywa ponad 1200 dzieci. Losy tych dzieci są efektem działań dorosłych, a same dzieci nie mają, niestety, na to wpływu. Bywają chwile, kiedy ich wątłe barki muszą dźwigać niemożliwy ciężar, ale później te trudne doświadczenia czynią ich dojrzałymi i wyrastają one na silnych ludzi. Celem i odpowiedzialnością nas wszystkich powinno być dojrzenie skrzywdzonego przez życie dziecka i wychowanie go na człowieka poczciwego, który będzie twardo podążał drogą życia.

M. Kizielewicz cieszy się, że ludzie coraz aktywniej angażują się w opiekę zastępczą i troskę o dzieci. W 2023 r. 35 rodzin ukończyło szkolenia w ośrodkach opiekuńczych rejonu wileńskiego według głównego programu szkoleniowo-doradczego – dla opiekunów (patronów), opiekunów dyżurnych, rodziców adopcyjnych, pracowników wspólnotowych domów dziecka – przeznaczonego dla przyszłych opiekunów. W rejonie wileńskim rośnie liczba zmotywowanych opiekunów, coraz więcej mieszkańców jest zdeterminowanych, by pomagać dzieciom pozostawionym bez opieki rodzicielskiej.

Zdaniem kierowników ośrodków opiekuńczych, jest wiele rodzin, które chcą zaopiekować się małymi i bardzo małymi dziećmi, ale we wspólnotowych domach opieki dla dzieci rejonu wileńskiego na rodziny czekają nastolatki i rodzeństwo rodzin wielodzietnych. Marina Kizielewicz cieszy się, że w tym roku ich placówce opiekuńczej udało się znaleźć opiekunów dla dwójki nastolatków, którzy ferie zimowe spędzą w rodzinnym gronie. Największym wyzwaniem dla ośrodków opiekuńczych jest znalezienie opiekunów dla starszych dzieci.

Specjaliści ośrodków opiekuńczych stale podnoszą swoje kompetencje i biorą udział w interwizjach, tj. w dyskusjach o przypadkach w ramach programu TBRI. Celem interwizji jest wzmocnienie umiejętności pracy według metodyki TBRI. TBRI – to wielofunkcyjna, elastyczna praktyka skoncentrowana na przywiązaniu i pokonaniu traumy, przeznaczona dla dzieci z trudną przeszłością, ale jej zasady mają zastosowanie do wszystkich. Centra opieki rejonu wileńskiego wzięły udział w konferencji zorganizowanej przez Państwową Służbę Ochrony Praw Dziecka i Adopcji, która dokonała przeglądu zmian w systemie opieki nad dziećmi, oceniła i nagrodziła ośrodki opiekuńcze i samorządy, które poczyniły największe postępy i przyczyniły się do wzmocnienia opieki nad dziećmi i porównała sytuację z Łotwą i Estonią.

Kierownicy ośrodków opiekuńczych mówią, że ich zespoły mają wiele planów i aspiracji, aby w środowisku rodzinnym znalazło się jak najwięcej dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby dzieci w tych rodzinach stały się silniejsze, kochane i bezpieczne. Jednocześnie silne zespoły opieki zastępczej zawsze są zdeterminowane, aby zapewnić opiekunom, rodzicom adopcyjnym, wszelką pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Centra opieki na terenie rejonu wileńskiego:

PB Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego (ul. Mokyklos 64, wieś Giejsiszki, gmina Dukszty, rejon wileński), e-mail: info@svgc.lt, tel. +370 682 44 719.

PB Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego (ul. Vilniaus 13, Kowalczuki, rejon wileński), e-mail: info@seimoskc.lt, tel. +370 607 84 685.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 01 (02) 06-12/01/2024