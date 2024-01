Przesłanie Nausėdy w Davos: „Zachód musi nadal wspierać Ukrainę”

Globalizacja to złożony i wielowymiarowy proces, który obejmuje różne obszary życia społecznego, gospodarczego i kulturowego. Najważniejsze cechy globalizacji to: Wolny przepływ towarów, usług i kapitału: dzięki globalizacji towary z jednego krańca świata mogą trafiać na półki sklepów na drugim jego krańcu w mgnieniu oka. To sprawia, że konsumenci mają dostęp...