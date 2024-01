Od 1 stycznia 2024 r. żywność przeterminowana, oznaczona jako „Najlepiej spożyć przed…” (lit. „Geriausias iki…”), ale nadal zdatna do spożycia, może być sprzedawana przez maksymalnie 45 dni po upływie daty ważności. Co prawda, muszą być ty spełnione poszczególne warunki: opakowanie producenta ma być nienaruszone, a jakość produktów dobra (nie utraciły jeszcze ani smaku, ani wyglądu i nadają się do spożycia). Te zmiany w zasadach handlu detalicznego, opracowane przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacji, zostały zatwierdzone przez rząd.

Tymczasem przedstawiciele jednych z największych sieci handlowych na Litwie — Maxima i IKI — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedzieli, że mimo pozwolenia na razie nie sprzedają przeterminowanych produktów w swoich sklepach.

Maxima: „Nie sprzedajemy”

Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, dyrektorka działu komunikacji i spraw korporacyjnych sieci handlowej Maxima, powiedziała, że litewska sieć supermarketów Maxima działa zgodnie z prawem RL i innymi obowiązującymi przepisami.

— Robimy to samo w tym przypadku, ale na razie nie planujemy sprzedaży produktów, których termin ważności minął i które nadal nadają się do spożycia — powiedziała Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

— Odpowiedzialnie planujemy towary, które wprowadzamy do naszej sieci detalicznej i z wyprzedzeniem prognozujemy, ile będziemy potrzebować określonych produktów. Naturalne jest jednak, że pewne produkty pozostają. Produkty, których termin ważności zbliża się ku końcowi, przeceniamy nawet o 70 proc., a nasi klienci je kupują. Pozostałe produkty spożywcze, które nie zostały przecenione i nadal nadają się do spożycia, są przekazywane organizacjom charytatywnym. Tymczasem żywność, która nie nadaje się już do sprzedaży lub spożycia przez ludzi, przekazujemy rolnikom, którzy karmią nią zwierzęta, ptaki lub kompostują odpady. Niektóre z naszych produktów przekazujemy również do przetworzenia na biogaz — powiedziała Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

IKI: „Zaczniemy w lutym”

Vaida Budrienė, szefowa biura prasowego sieci handlowej IKI, także zaznaczyła, że na razie nie sprzedają przeterminowanych produktów w swojej sieci, najwcześniej przeterminowane produkty w sieci handlowej IKI będą sprzedawane od lutego.

Zmiany dotyczą żywności o długim terminie przydatności do spożycia oznaczonej jako „Najlepiej spożyć przed…” takiej, jak: krupy, makarony, kawa, herbata i olej, które są nadal bezpieczne i nadają się do spożycia po upływie daty ważności. Wyjątek stanowi pieczywo, którego dopuszczalna data sprzedaży wynosi do dwóch dni, zgodnie z zaleceniami Biura ds. Żywności i Weterynarii.

Żywność po upływie daty ważności może być sprzedawana pod warunkiem, że produkt nadaje się do spożycia, gdy jest zapakowany w oryginalne opakowanie producenta, nie uległ uszkodzeniu, a konsument otrzyma odpowiednią i wyraźną informację, że jest on nadal wysokiej jakości oraz bezpieczny do spożycia. Na opakowaniu takiej żywności o przedłużonym okresie przydatności do spożycia konieczne jest również wskazanie pierwotnego okresu przydatności do spożycia. Taka żywność musi być umieszczona w oddzielnym lub wyraźnie oznakowanym miejscu sprzedaży. Ponadto, jeśli konsument kupi wadliwą żywność, będzie mógł ją zwrócić. Termin sprzedaży takich produktów będzie mógł ustalić sprzedawca, biorąc pod uwagę zalecenia Urzędu ds. Żywności i Weterynarii. Zmiany pozwolą również na tworzenie wyspecjalizowanych sklepów. Takie produkty mogą być również sprzedawane online.

