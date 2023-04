Tymczasem w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Miglė Petronytė, rzeczniczka prasowa organizacji „Maisto bankas” wyraża wątpliwości, czy proponowane przez ministerstwo zmiany będą miały istotny wpływ na ograniczenie marnotrawstwa żywności, ponieważ te zmiany dotyczą żywności, która już teraz prawie nie jest wyrzucana.

Rocznie marnuje się 400 tys. ton żywności

„Ministerstwo Gospodarki i Innowacji odpowiedzialne za formułowanie wewnętrznej polityki handlowej, stara się przyczynić do ograniczenia marnotrawstwa żywności w handlu detalicznym. Ilość odpadów żywnościowych wyrzucanych na Litwie sięga prawie 400 tys. ton rocznie, a nawet około jedna szósta tej ilości dotyczy handlu detalicznego. Zmiana ujednoliconego oznaczania datą ważności może mieć znaczący wpływ na zapobieganie marnotrawieniu żywności. Może to pomóc wykorzystać ponad 50 tys. ton żywności” — poinformowano „Kurier Wileński” w nadesłanym oświadczeniu z Ministerstwa Gospodarki i Innowacji.

W związku z tym resort przygotował zmiany w Kodeksie cywilnym, które mają zastosowanie do żywności oznaczonej jako „najlepiej spożyć przed…”, której termin przydatności do spożycia upłynął lub która została ponownie oznakowana, przepakowana lub przetworzona w inny sposób w celu przedłużenia jej przydatności do spożycia. Te zmiany legislacyjne nie miałyby zastosowania do suplementów diety i żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci. Kategoria takich towarów obejmuje mąkę, kasze, olej, cukier, konserwy i inne produkty, których jakość nie ulega pogorszeniu przez długi czas.

Wyraźne informacje na opakowaniu

Jak poinformowano „Kurier Wileński”, sprzedawcy będą mogli przedłużyć termin przydatności do spożycia tylko wtedy, gdy żywność zostanie zapakowana w oryginalne opakowanie producenta, nie uległo uszkodzeniu, a konsument otrzyma odpowiednią i wyraźną informację, że jest ona nadal wysokiej jakości oraz bezpieczna do spożycia. Na opakowaniu takiej żywności o przedłużonym okresie przydatności do spożycia konieczne będzie również wskazanie pierwotnego okresu przydatności do spożycia.

Produkty przeterminowane, ale znacznie taniej

Zatwierdzając projekt zmian legislacyjnych, będzie można zmniejszyć ilość marnowanej żywności. Przedsiębiorstwa detaliczne będą mogły sprzedawać dłużej, a konsumenci — kupować i konsumować przeterminowane, ale bezpieczne i wysokiej jakości produkty nie tylko dłużej, ale także taniej.

W Europie duża liczba krajów rozwiniętych zezwala na sprzedaż żywności o przeterminowanym terminie przydatności do spożycia (Irlandia, Dania, Włochy, Wielka Brytania, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Słowenia, Finlandia, Szwecja i Słowacja).

A może inne sposoby?

Miglė Petronytė zaznaczyła, że przede wszystkim należy szukać sposobów na to, jak zapobiec marnowaniu się produktów mlecznych, owoców, warzyw, mięsa i ryb.

— Straty owoców i warzyw w sklepach stanowią aż 68 proc. całej wyrzucanej żywności. Jeśli chodzi o żywność o długiej dacie ważności, to ona i tak nie jest prawie marnowana. Makarony, krupy, olej i inne produkty ludzie sami wykorzystują — zaznaczyła Petronytė.

