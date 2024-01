Duży niepokój w szeregach litewskiej policji

Chociaż politycy twierdzą, że po wprowadzeniu zmian w Statucie Służby Wewnętrznej, przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nastąpi poprawa systemu wynagrodzeń funkcjonariuszy, to Roma Katinienė, przewodnicząca Związku Zawodowego Policji Litewskiej, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi, że funkcjonariusze są rozczarowani nowymi poprawkami do Statutu. Twierdzi, że część z nich rozważa odejście ze służby.

— Nie widzę żadnych dużych plusów. Funkcjonariusze wyliczyli zgodnie z tabelą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ile będą zarabiać i nie widzą żadnej podwyżki. Jeśli nawet dojdzie do podwyżki, to dla niektórych urzędników to będzie 7–9 euro miesięcznie. Nie wiem, czy możemy uznać to za podwyżkę pensji i poprawę życia funkcjonariuszy. Po wprowadzeniu tych zmian jeszcze więcej funkcjonariuszy rozważa możliwość odejścia ze służby — oburza się w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Roma Katinienė.

Przyjęcie nowego Statutu Służby Wewnętrznej uszczupla prawa pracowników z dużym stażem. Według statutu zlikwidowano dodatek do wynagrodzenia w zależności od posiadanego stopnia i zmniejszono dodatek za długoletnią służbę.

— Przed wprowadzeniem nowego statutu funkcjonariusze do wypłaty otrzymywali dodatek za staż pracy. Teraz został on zniesiony. To znaczy według przyjętego statutu zmniejsza się gwarancja stażu pracy. Zgodnie z nowym statutem funkcjonariusze ze stażem pracy nie są chronieni, nikomu nie zależy na tym, żeby utrzymać ich w służbie, żeby dzielili się z młodymi funkcjonariuszami swoim doświadczeniem. Nawet niedawny incydent uprowadzenia dziewczynki w Kownie pokazał, że funkcjonariusze z największym stażem pracy wnieśli największy wkład w wykryciu tego przestępstwa. Ale teraz, wraz z przyjęciem tego statutu, rządzący dali jasno do zrozumienia, że tacy funkcjonariusze nie są cenieni. Obecny stosunek rządzącej większości do policyjnych organów ścigania, wyraźnie pokazuje, że funkcjonariusze z doświadczeniem nie są atutem — zaznacza przewodnicząca.

Tymczasem minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė twierdzi, że nowy Statut Służby Wewnętrznej przyniesie pozytywne zmiany dla wszystkich funkcjonariuszy i zapewni długotrwały komfort ich pracy.

„Wprowadziliśmy środki mające na celu rozwiązanie problemu niedoboru funkcjonariuszy oraz zwiększenie atrakcyjności tego zawodu. Przede wszystkim powinno być sprawiedliwe, solidne i adekwatne wynagrodzenie za ciężką, poważną i odpowiedzialną pracę funkcjonariuszy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby organy ustawowe były wzmocnione, a funkcjonariusze zmotywowani i gotowi do działania” — oświadczyła Agnė Bilotaitė.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstw Sprawiedliwości i Finansów ze środków planowanych na realizację tego projektu 24 mln euro zostanie przeznaczone na podniesienie wynagrodzeń funkcjonariuszy.

Jednym z głównych celów jest zwiększenie współczynników wynagrodzeń dla urzędników pierwszego i drugiego szczebla oraz zmniejszenie nierówności wynagrodzeń między organami ustawowymi. Ważny jest także bardziej elastyczny i sprawiedliwy system wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, czyli możliwość podwyżki wynagrodzeń w zależności od wyników pracy. W ramach reformy dodatek za staż pracy zostanie ograniczony do 20 proc. oficjalnego wynagrodzenia.

Jednakże wyższy dodatek, który urzędnicy otrzymują obecnie za staż pracy, nie będzie podlegać zmniejszeniu przez cały okres służby.

Statut przewiduje również środki mające na celu przyciągnięcie funkcjonariuszy do służby, takie jak specjalne stypendia i inne wsparcie materialne dla osób odbywających staż oraz celowe stypendia motywacyjne dla studentów. Przewiduje się również kwoty jednorazowe dla nowo zatrudnionych funkcjonariuszy lub dla tych, którzy zostali przeniesieni do innej placówki.

