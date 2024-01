Akademia Polonica na UW: nowa oferta dla uczniów i nauczycieli

— Naradzaliśmy się z nauczycielami, jakie tematy warto omówić, w czym możemy pomóc. Wstępnie uzgodniliśmy, że omówimy trudniejsze tematy literackie, podzielimy się swoją wiedzą, którą wykorzystujemy podczas naszych wykładów na zajęciach, przeanalizujemy rzadsze utwory — komentuje prof. Krystyna Rutkowska z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

Już 28 lutego br. odbędzie się pierwsze wydarzenie z cyklu. Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprosi na wykład poświęcony twórczości Wisławy Szymborskiej, której poezja nie jest łatwa do interpretacji. Wykład „Szymborska nieoczywista: o humorystycznej twórczości Noblistki” wygłosi lektor dr Teresa Dalecka.

Czytaj więcej: Dziś urodziny Wisławy Szymborskiej. Wilno zapisało się w życiorysie poetki

Tego samego dnia odbędzie się również wykład dla nauczycieli „Czy odnawiana podstawa programowa języka polskiego i literatury odpowiada wyzwaniom XXI wieku?”, który wygłosi lektor Danuta Szejnicka. Z kolei prof. dr Krystyna Rutkowska i doc. dr Kinga Geben omówią nauczanie języka polskiego w klasach maturalnych.

— Mam nadzieję, że na każdej sesji Akademii Polonica będziemy mieli jakiś dobry wykład dla nauczycieli. W tym roku zgodziła się, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, wystąpić z takim wykładem pani Danuta Szejnicka, która bardzo ambitnie sformułowała swój temat. Chce się razem z nami wszystkimi zastanowić nad kwestią, czy ta szkoła, jaką mamy, i te nowe programy, które przygotowujemy, odpowiadają wyzwaniom szkoły XXI wieku. Myślę, że po tym wykładzie będziemy mieli też jeszcze dyskusje, wysłuchamy zdania nauczycieli, bardzo ciekawi jesteśmy ich propozycji — zapowiada nasza rozmówczyni.

Czytaj więcej: Danuta Szejnicka: „Nauczyciel też musi się uczyć”

— Chcemy się po prostu naradzić, co możemy wspólnie, nauczyciele akademiccy i nauczyciele szkolni, zrobić, żeby poziom języka polskiego w szkołach ciągle wzrastał i żebyśmy mieli młodzież, która jest wykształcona, która jest ambitna. Myślę, że te spotkania na uczelni będą służyły też temu, żeby stopniowo pokazać naszej młodzieży szkolnej zalety studiów na uczelni wyższej, żeby kształcić się na wysokim poziomie, dlatego że im bardziej wykształceni będziemy, tym bardziej skorzysta na tym cała nasza mniejszość polska na Litwie — wskazuje prof. Rutkowska.

Planowane są również wydarzenia towarzyszące, nagrodzenie uczestników konkursu literackiego „O czym marzę” oraz turniej intelektualny, który zostanie przeprowadzony na żywo przy pomocy smartfonów w formie miłej zabawy. Wydarzenia odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego w Sali Donelaitisa przy ulicy Uniwersyteckiej 5 w Wilnie.

— Konkurs literacki „O czym marzę” to bardzo prosty temat. Bardzo sobie cenimy przede wszystkim twórcze podejście do tematu, nie musi to być długi esej. Bardzo zapraszamy do nadsyłania prac, z największą przyjemnością je przeczytamy. Na tej pierwszej sesji akademii zwycięzcy zostaną nagrodzeni — zapowiada prof. Rutkowska.

Rejestracja na warsztaty będzie możliwa już niebawem za pośrednictwem specjalnych linków na stronie Uniwersytetu Wileńskiego. W ramach zajęć Akademia Polonica uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Działalność Akademii Polonica jest realizowana we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie, Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego i Instytutem Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Nagrody dla zwycięzców konkursu literackiego i turnieju fundują sponsorzy przedsięwzięcia.

Czytaj więcej: Wspaniała przygoda z językiem polskim. Olimpijczycy nagrodzeni