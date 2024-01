Samolot z Wilna do Krakowa poleci już od maja

— Litewskie lotniska obsługują obecnie jedno regularne połączenie między Wilnem a lotniskiem w Warszawie. Jest to strategicznie bardzo ważna trasa, która działa z dużą częstotliwością i zapewnia litewskim podróżnym biznesowym i turystycznym dogodne możliwości nie tylko dotarcia do stolicy Polski, ale także kontynuowania podróży lotami przesiadkowymi. W 2023 r. na tej trasie (Lotnisko w Wilnie — Lotnisko Chopina w Warszawie) obsłużono o 24 proc. więcej pasażerów niż w 2022 r., co jest naprawdę imponującym tempem wzrostu i tylko dowodzi, że takie połączenie lotnicze jest potrzebne i pożądane — powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Tadas Vasiliauskas, przedstawiciel wileńskiego lotniska ds. komunikacji z mediami.

Lista zaplanowanych lotów na sezon letni 2024 nie jest jeszcze ostateczna i może ulec rozszerzeniu, ale teraz jest najlepszy czas na planowanie i organizowanie podróży, ponieważ nowe kierunki do Włoch i Niemiec będą dostępne bezpośrednio z Kowna od końca marca.

Ryanair będzie latał do Pizy i Berlina z lotniska w Kownie od 31 marca tego roku. Kraków będzie dostępny z Wilna od 3 maja z airBaltic. Amsterdam będzie dostępny z lotniska w Połądze od 29 maja dzięki lotom airBaltic. Słoneczna Chorwacja czeka na podróżnych z Litwy z lotami Ryanair łączącymi Zadar i Kowno od 1 czerwca.

To dla nas bardzo ważne, że LOT jest naszym wieloletnim partnerem i nadal rozwija swoją działalność na litewskich lotniskach. Nowe, regularne połączenie między Wilnem a Krakowem zostanie uruchomione 3 maja i będzie obsługiwane przez airBaltic. Jest to logiczny krok dla linii lotniczej, ponieważ w cieplejszych miesiącach litewscy podróżni będą mieli dogodne połączenia ze znanym i popularnym miastem turystycznym w Polsce — podkreślił Vasiliauskas.

Lotnisko w Wilnie obsłużyło 4,4 mln pasażerów

W 2023 r. litewskie lotniska odwiedziło ponad 6 mln pasażerów. Dla porównania, w 2022 r. było 5,35 mln pasażerów, a w 2021 r. — 2,47 mln. Lotnisko w Wilnie obsłużyło największą liczbę pasażerów — 4,4 mln w porównaniu do 3,9 mln pasażerów w 2022 r. Lotnisko w Kownie obsłużyło 1,3 mln pasażerów w ubiegłym roku i 1,16 mln pasażerów w 2022 r. Lotnisko w Połądze obsłużyło 307 tys. podróżnych w porównaniu do 275 tys. w 2022 r.

32 loty tygodniowo do Warszawy

Jednym z głównych kierunków rozwoju w 2023 r. jest rozwój działalności tradycyjnych linii lotniczych na litewskich lotniskach. Kilka przykładów: w sezonie zimowym Finnair obsługuje już cztery loty dziennie między Wilnem a Helsinkami, Lufthansa lata dwa razy dziennie do Frankfurtu, SAS obsługuje 19 lotów tygodniowo między Wilnem a Kopenhagą, a Sztokholm ma już 12 lotów tygodniowo. Austrian Airlines obsługuje trzy loty tygodniowo między Wilnem a Wiedniem. Belgijskie linie Brussels Airlines obsługują cztery loty tygodniowo do Brukseli. Polskie Linie Lotnicze LOT obsługują do 32 lotów tygodniowo do Warszawy.

Według danych spółki, liczba lotów w 2023 r. była o prawie 4,5 proc. wyższa niż w 2022 r. Łącznie przywrócono 85 proc. lotów, które odnotowano w 2019 r. W 2023 r. na litewskich lotniskach było obsłużonych ponad 53 tys. lotów. W 2022 r. było to prawie 51 tys. połączeń

W 2023 r. lotnisko w Wilnie obsłużyło większość lotów — około 38,7 tys. W 2022 r. obsłużono tu 36,7 tys. lotów. Lotnisko w Kownie obsłużyło 10,7 tys. lotów — o około 2 proc. więcej niż w 2022 r. Podobny wzrost (1,3 proc.) odnotowano w Połądze, gdzie w ubiegłym roku obsłużono ponad 3,7 tys. lotów.