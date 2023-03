Polskie Linie Lotnicze LOT od końca marca br. zaoferują więcej lotów na trasie Wilno-Warszawa.

„Obecnie na tej trasie spółka organizuje 28 lotów tygodniowo, od 28 marca będzie o cztery regularne loty więcej” — poinformowało przedsiębiorstwo państwowe „Lietuvos oro uostai”.

„PLL LOT są obecnie największym operatem sieciowym oferującym swoje usługi lotnicze na Litwie, a dokładniej mówiąc w porcie lotniczym w Wilnie. Po podjęciu tej decyzji jeszcze bardziej umocnią swoje pozycje” — podkreślił Tomas Zitikis, kierownik Wydziału Usług Lotniczych przedsiębiorstwa państwowego „Lietuvos oro uostai”.

LOT przed wybuchem pandemii, a później wojny w Ukrainie, oferował każdego dnia na trasie Warszawa-Wilno pięć lotów dziennie. Obecnie między Lotniskiem Chopina a wileńskim portem oferuje cztery loty dziennie. Podróż samolotem z Wilna do Warszawy trwa 1 godz. 5 min. Na tej trasie PLL LOT przewożą pasażerów samolotami Embraer kilku modyfikacji. LOT realizuje z Wilna również przeloty do portu lotniczego London City.

Od wiosny 2022 r. irlandzkie linie lotnicze Ryanair oferowały loty na trasie Wilno-Gdańsk-Wilno. Ostatnie loty na tej trasie miały miejsce w październiku ub.r., a w maju tego roku miały zostać ponownie uruchomione. Kilka dni temu Ryanair zapowiedział, że nie będzie już lotów do oddalonego o 450 km Gdańska. Przewoźnik w ten sposób zareagował na decyzję portu lotniczego w Wilnie o podniesieniu od stycznia podatków o 28 proc. Podróż na trasie Wilno-Gdańsk trwała około 50 minut.

Już od grudnia ub.r. codziennie można dojechać pociągiem spółki LTG Link z Wilna przez Kowno do Warszawy i dalej do Krakowa. Trasa jest obsługiwana wspólnie z polskim przewoźnikiem PKP Intercity. Nie jest to jednak bezpośredni kurs — pasażerowie muszą zrobić przesiadkę na granicy w Mockavie. Składy są podstawiane na ten sam peron, co ułatwia pasażerom przejście z pociągu do pociągu. Przesiadka jest konieczna ze względu na dwa różne systemy torów w obu krajach — tory na Litwie mają, na wzór pociągów rosyjskich, szerszy rozstaw szyn.

Podróż z Wilna do Warszawy z przesiadką w Mockavie zajmuje ok. 9 godzin, do Krakowa — niecałe 13 godzin. Codziennie też kursują pociągi z Krakowa przez Warszawę i Kowno do Wilna.

Wagony litewskie mają gniazdka z prądem i bezpłatny Internet w formie Wi-Fi. Pasażerowie mogą kupić napoje, kanapki, słodycze. W pociągu PKP Intercity nie ma Wi-Fi, a jedzenie i napoje są sprzedawane tylko na trasie Szepietowo-Warszawa. Cena biletu z Wilna do Warszawy — 25 euro, do Krakowa — 30 euro. Dzieciom do 12. roku życia przysługują zniżki.

Z Wilna pociąg odjeżdża codziennie o godz. 12:10 czasu litewskiego, na Dworzec Centralny w Warszawie przybywa o godz. 20:13 czasu polskiego, do Krakowa — o godz. 23:39. Z Krakowa do Wilna pociąg wyrusza codziennie o godz. 4:01, z Warszawy — o godz. 7:35 czasu polskiego, do Kowna dociera o godz. 16:25 czasu litewskiego, do Wilna — o godz. 17:34.

Na trasie pociągu są m.in. Augustów, Suwałki czy Białystok, zatem można wybrać się w podróż również do tych miast.

Z Dworca Autobusowego w Wilnie codziennie jeżdżą autobusy do Warszawy, co drugi dzień — do Gdańska.