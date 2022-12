Z Wilna do Warszawy — pociągiem

— Przekąski, jedzenie i napoje będą dostępne na całym terytorium Litwy. Zalecamy jednak zadbanie o nie przed przesiadką na stacji kolejowej Mockava (Litwa), ponieważ w pociągu polskiego partnera PKP Intercity żywność sprzedawana będzie tylko na następujących odcinkach trasy: Szepietowo-Warszawa, Warszawa-Szepietowo — informuje „Kurier Wieński” Kotryna Dzikaraitė, rzeczniczka prasowa Kolei Litewskich.

Bilety już są dostępne

Pociągi między Litwą a Polską będą kursować na trasie Wilno-Kowno-Warszawa-Kraków. Pociąg LTG Link z Wilna przejedzie przez Kowno do Mockavy, gdzie pasażerowie zostaną zaproszeni do przesiadki do polskiej firmy PKP Intercity i kontynuowania podróży do wybranego polskiego miasta. Od 25 listopada bilety kolejowe można kupić na stronie internetowej spółki LTGLink.lt, za pośrednictwem aplikacji mobilnej firmy oraz w kasie dworców kolejowych, a także za pośrednictwem strony internetowej PKP Intercity intercity.pl

Czytaj więcej: „Lietuvos geležinkeliai”: będzie pociąg Wilno-Warszawa

Poprawa połączeń

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

„Pociąg pasażerski, który połączy stolice Litwy i Polski, jest wynikiem porozumienia podpisanego w tym roku przez ministrów transportu obu krajów. Cieszymy się, że wzajemnie korzystna współpraca w dziedzinie transportu kolejowego już przynosi wymierne rezultaty. Mamy nadzieję, że obecna trasa posłuży jako wstęp do otwarcia linii Rail Baltica i oczywiście w przyszłości będziemy mogli podróżować do naszych sąsiadów pociągiem znacznie szybciej i wygodniej. Jest to szczególnie ważne dla poprawy połączeń z Zachodem, a także dla zachęcenia do podróżowania mniej zanieczyszczającym transportem kolejowym” — mówi wiceminister transportu Loreta Maskaliovienė.

— Pociągi na trasie Wilno-Warszawa kursowały do 2013 r. Międzynarodowa trasa kolejowa została zawieszona w 2013 r. z powodu rozpoczęcia projektu Rail Baltica i przebudowy odcinka Mockava-Trakiškės. Umowa o połączeniu stolic Litwy i Polski pociągiem pasażerskim LTG Link z polskim przedsiębiorstwem kolejowym PKP Intercity została podpisana we wrześniu 2020 r. Po zakończeniu pandemii COVID-19, w lipcu 2022 r. LTG Link wznowiło międzynarodowe połączenia z Polską na trasie Kowno-Białystok, a teraz, wraz z nowym rocznym rozkładem, zaprezentuje również możliwość połączeń międzynarodowych z Warszawą i Krakowem z Wilna — zaznacza Kotryna Dzikaraitė.

Czytaj więcej: Litwa dokłada cegiełkę do Rail Baltica, w Kownie otwarto terminal. „Orientacja na rynki zachodnie jest bardziej niezawodna”

Codzienny rozkład

Pociąg będzie odjeżdżał z Wilna codziennie o godz. 12:10, z Kowna — 13:20. Pociąg przyjedzie na Dworzec Centralny w Warszawie o godz. 20:13 czasu lokalnego, a do Krakowa o 23:39.

Pociąg z Krakowa do Wilna odjeżdżać będzie codziennie o godz. 4:01 rano, z Warszawy — o godz. 7:35. Ten pociąg dotrze do Kowna o godz. 16:25, a do Wilna — o 17:34 czasu litewskiego.

Ceny biletów

Podróż z Wilna do Warszawy z przesiadką potrwa ok. 9 godzin. Dla podróżujących do Warszawy cena biletu standardowego wyniesie 25 euro, a dla jadących do Krakowa — 30 euro. Zniżki obowiązują dla dzieci do lat 12. Codzienne pociągi do Warszawy będą kursować także przez Białystok, poprawiając odnowione latem połączenie z tym polskim miastem.

Osobom podróżującym na trasach międzynarodowych należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentów tożsamości.

Na tej międzynarodowej trasie będzie można przewozić osobisty bagaż podręczny, rowery (po wcześniejszym wykupieniu usługi przewozu), a przy posiadaniu zaświadczenia o stanie zdrowia zwierząt, wystawionym przez lekarza weterynarii, będzie można podróżować ze zwierzętami domowymi. Stała cena przewozu roweru na całej trasie to 10 euro, psa — 5 euro.