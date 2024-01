Przekrój rynku ubiegłorocznego aut używanych i nowych

W przeciągu całego 2023 r. zawarto 310 tys. transakcji kupna-sprzedaży. Choć, w porównaniu z okresem przed pandemią, liczba ta nadal była mniejsza, ale faktem jest, że podpisanych zostało o 12,6 tys., czyli o 4 proc. więcej umów niż w 2022 r. Wskazuje to na umiarkowane, ale stabilne ożywienie rynku. W ubiegłym roku obroty na rynku były rekordowe. Łączny obrót pojazdami używanymi i nowymi na koniec 2023 r. w naszym kraju sięgnął 3,68 mld euro. To oznacza 17 proc. zysk branży.

Używane droższe, nowe też w górę

Co prawda, w listopadzie zmniejszył się obrót samochodami używanymi, ale ogólna liczba transakcji wzrosła w ciągu roku. Wzrosła też średnia cena używanego samochodu — o 400 euro — i obecnie sięga 9,4 tys. euro. Jest to najwyższa od lat cena za używany pojazd. Wzrosła również średnia cena samochodów 11-15-, i nawet 16-20-letnich odpowiednio o 9 i 6 proc.

Średnia cena nowego samochodu wzrosła o 10 proc., czyli o 3,3 tys. i obecnie sięga 39,1 tys. euro. Ceny wzrosły w większości grup wiekowych samochodów. Średnia cena samochodów do roku wzrosła o 10 proc. i osiąga obecnie 43,8 tys. euro. Co ciekawe, średnia cena samochodów do roku na naszym rynku jest nadal wyższą niż w segmencie pojazdów fabrycznie nowych — o 12 proc., czyli 1,3 tys. euro.

Ogólny wzrost rynku

Choć łączny wolumen transakcji na litewskim rynku samochodów osobowych nadal nie powrócił do poziomu sprzed pandemii, w ubiegłym roku wzrosła sprzedaż niemal wszystkich grup „wiekowych”. Najwięcej, o 20 proc., wzrosła liczba sprzedanych samochodów do roku. Największy wpływ na to miał niezwykle ożywiony import samochodów po pandemii. Najpopularniejsze były auta z silnikami dieslowymi i hybrydowe typu plug-in.

Elektryczne — do „Europy” jeszcze nam daleko…

Tabor elektrycznych aut stale rośnie. W porównaniu do 2022 r. w zeszłym roku sprzedano ich aż o 66 proc. więcej! Obecnie stanowią one 9,6 proc. wszystkich modeli sprzedanych w ciągu roku. Może to się wydawać znaczącym osiągnięciem, ale w porównaniu ze średnią unijną wynoszącą 21,6 proc. — przed nami jeszcze długa droga do wyrównania stawki. ​

W IV kwartale 2023 r. pierwsze trzy miejsca wśród nowych aut zajęły te same samochody, co w III kwartale. Toyota jest na pierwszym i drugim miejscu. Wiodącym modelem jest jej Corolla — sprzedano 411 pojazdów. Na drugim miejscu jest RAV 4 — sprzedano 402 auta. „Brąz” przypadł Škodzie. Sprzedano 310 samochodów, z których najpopularniejsze były Octavie.

Więcej wniosków o kredyt

Banki zanotowały nawet kilkukrotny wzrost zainteresowania kredytami na zakup używanego samochodu. Odwrotnie niż w 2022 r., kiedy na taki zakup samochodu decydowały się osoby o niższych dochodach, w 2023 r. leasing cieszył się największym zainteresowaniem osób o średnich dochodach.

Reasumując, można stwierdzić, że ogólny średni wiek samochodów zwiększył się o kolejne dwa miesiące. Teraz po drogach naszego kraju jeżdżą średnio 17-latkowie. W miarę jak produkcja nowych pojazdów wraca do poziomu sprzed pandemii, rośnie także popyt na nie. Biorąc pod uwagę rodzaj paliwa wybieranego przez nabywców w ciągu ostatnich kilku lat, oczekuje się wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych.