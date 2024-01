System rejestracji pacjentów został udoskonalony i już działa

Sprawniejsza rejestracja

„Rejestracja pacjentów online jest szybko rozwijającą się formą rejestracji — coraz więcej pacjentów korzysta z możliwości elektronicznego wyboru usług lekarskich na terenie całej Litwy, staje się to codziennością. Zmodernizowany system jest bardziej wygodny. Pacjent nie tylko będzie mógł zarejestrować się samodzielnie. Jedną z najważniejszych zmian jest to, że pacjent może teraz zobaczyć, jak długo będzie musiał czekać na wizytę u lekarza, zdecydować, czy zaczeka, czy też zarejestruje się do innego specjalisty. Pojawiła się też możliwość wybrania przez użytkownika wygodnego mu czasu wizyty. Każdy będzie widział, jak długo będzie musiał czekać na wizytę, zadecydować, czy zaczeka, czy też zarejestruje się na wizytę do drugiego specjalisty. Pojawi się także możliwość samodzielnego przeniesienia zaplanowanej wizyty na inny termin, jeżeli ktoś inny odwołał swoją zaplanowaną wizytę. Dodatkowo pacjenci będą mogli otrzymać informację o możliwości przełożenia wizyty u lekarza — zostaną o tym poinformowani SMS-em lub e-mailem” — zapowiada Oleg Niakšu, wiceminister ochrony zdrowia.

Rejestracje online coraz bardziej popularne

W 2023 r. odnotowano prawie 10 mln rejestracji na wizyty lekarskie dokonanych za pośrednictwem platformy rejestracji pacjentów IPR IS. Udoskonalenie systemu pozwoli na jeszcze sprawniejszą rejestrację.

„Stale rosnąca liczba rejestracji online do lekarzy zobowiązuje nas jako nadzorcę technicznego danego systemu do dbania o to, aby proces rejestracji był jak najbardziej wygodny i spełniał oczekiwania użytkowników. Jesteśmy gotowi kontynuować udoskonalanie Systemu Wcześniejszej Rejestracji Pacjentów, aby jak największa część społeczeństwa mogła skorzystać z ułatwień, jakie daje rozwój technologii cyfrowych” — mówi Diana Vilytė, dyrektorka ds. zarządzania usługami w Centrum Rejestrów.

System przypomnień

W zmodernizowanym systemie proces rejestracji do lekarzy ułatwi specjalnie stworzony w tym celu informator, który na podstawie wybranych przez pacjenta kryteriów pomoże mu właściwie szukać wolnego czasu u specjalistów. Aby wizyta pacjenta przebiegała sprawnie, na stronie rejestracyjnej pojawią się przypomnienia, które pozwolą odpowiednio przygotować się do konsultacji lekarskiej, m.in. przypomną o konieczności wykonania badań krwi, wypicia określonej ilości wody, niejedzenia przed badaniem i niestosowania niektórych preparatów. Informacja ta zostanie również przesłana wraz z ogólnym powiadomieniem o dokonanej rejestracji na wizytę lekarską.

Pacjenci, którzy posiadają skierowania do lekarzy specjalistów, logując się poprzez swoje konto pacjenta w systemie e.sveikata, jednym kliknięciem mogą wyszukać wolne terminy u lekarza specjalisty i wybrać najbardziej dogodny termin wizyty.

W najbliższej przyszłości planowane jest dalsze rozszerzanie funkcjonalności systemu — możliwa będzie rejestracja na usługi, takie jak np. badanie krwi czy rezonans magnetyczny.

