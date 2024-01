Najsilniejsze paszporty świata 2024: Litwa ponownie w czołówce

W ubiegłorocznym zestawieniu Litwa zajęła 10. miejsce.

Godni zaufania

— Co ciekawe, jesteśmy tylko kilka pozycji za największymi światowymi liderami. Pokazuje to, że obywatele Litwy są postrzegani jako godni zaufania, bez większych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Pokazuje to również, że nasze więzi gospodarcze znacznie się rozszerzyły, ponieważ zwykle reżim wizowy jest znoszony z powodu pewnych interesów. Jeśli kraj chce zachęcić do współpracy handlowej lub inwestycji, zwykle pierwszą rzeczą, którą próbuje się zrobić, jest przyciągnięcie obywateli tych krajów. Zrobiliśmy to na samym początku naszej niepodległości, wprowadzając ruch bezwizowy dla obywateli krajów NATO i UE. Dopiero po pewnym czasie otworzyły one dla nas swoje przestrzenie bezwizowe — komentuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” szef sejmowego Komitetu Spraw Zagranicznych, Žygimantas Pavilionis.

„Ogromne możliwości”

Paszport litewski jest dokumentem urzędowym, wystawianym wyłącznie dla obywateli litewskich w celu zidentyfikowania ich jako obywateli tego państwa, a także dla ułatwienia podróży poza Litwę. Istnieją także inne rodzaje paszportów, które władze litewskie mogą wydawać obcokrajowcom, na przykład paszport cudzoziemca, paszport bezpaństwowca lub paszport uchodźcy. Każdy obywatel Litwy jest również obywatelem Unii Europejskiej. Litewski paszport oraz litewski dowód osobisty zapewniają obywatelom Litwy prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w dowolnym państwie UE, w europejskim obszarze gospodarczym i Szwajcarii.

— Ponieważ Litwa jest jednym z pionierów w Europie Środkowej, która aktywnie handluje nie tylko z tradycyjnymi rynkami, ale także z krajami Oceanu Indyjskiego. Nasza geografia obecności na rynku międzynarodowym znacznie się rozszerzyła. Litwa jest teraz dobrze znana nie tylko w Waszyngtonie i zachodnich stolicach, ale także w tych stolicach, które znalazły się pod presją Chin, czego również i my doświadczyliśmy. Ale to otworzyło przed nami ogromne możliwości, jak widać Litwa po raz pierwszy w swojej historii przekroczyła PKB swoich sąsiadów, Polski, Łotwy i Estonii, nie wspominając o starszych zachodnich krajach Unii Europejskiej. To kolejna międzynarodowa ocena wiarygodności Litwy pod względem prestiżu gospodarczego i wiarygodności jej obywateli — podkreśla Žygimantas Pavilionis.

Liderzy rankingu

Obywatele Polski mogą podróżować do 189 krajów bez wiz, a obywatele Litwy do 187. Łotwa zajmuje 9. miejsce w rankingu, jej obywatele mogą wyjechać do 186 krajów. Pierwsze miejsce zajmują: Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Singapur i Hiszpania, których obywatele mogą wyjechać do 194 krajów. Drugie miejsce zajmują: Finlandia, Korea Południowa i Szwecja, a trzecie: Austria, Dania, Irlandia i Holandia. Obywatele tych krajów mogą odwiedzić bez wiz odpowiednio 193 i 192 kraje.

Ranking ten jest regularnie aktualizowany na podstawie danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), które według strony internetowej Henley & Partners prowadzi największą na świecie i najdokładniejszą bazę danych informacji podróżnych.