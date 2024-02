Po wejściu w życie w lipcu 2022 r. zakazu sprzedaży e-papierosów i wkładów do e-papierosów o smakach i aromatach innych niż tytoniowe Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumentów (VVTAT) przeprowadził kontrole fizycznych punktów sprzedaży i pobrał próbki, które wzbudziły podejrzenia co do zgodności z przepisami.

Mimo zakazu produkty są nadal dostępne

— W niektórych punktach sprzedaży e-papierosy lub wkłady do e-papierosów były sprzedawane z oznaczonym na opakowaniu konkretnym zakazanym zapachem lub aromatem, Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumentów zbadał naruszenie i nałożył na firmy sankcję ekonomiczną. W większości przypadków zakazany smak lub aromat nie był wskazany na opakowaniu. Dlatego też, nawet jeśli można było podejrzewać naruszenie, wymagane były certyfikowane testy sensoryczne, aby udowodnić obecność zabronionej substancji. Ponieważ na Litwie nie ma laboratorium, które przeprowadzałoby takie testy, próbki zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium w Danii. Po otrzymaniu wyników laboratoryjnych wskazujących na obecność zakazanych substancji VVTAT nałożył sankcje na zainteresowane firmy. Niektóre firmy zostały ukarane wielokrotnie — poinformowano „Kurier Wileński” w Państwowym Urzędzie Ochrony Praw Konsumentów.

W przypadku wszystkich wykrytych naruszeń skontaktowano się z poszczególnymi sprzedawcami w celu uzyskania wyjaśnień i informacji na potrzeby dochodzenia. Wszystkie środki zapobiegawcze i mediacyjne zostały wyczerpane.

— VVTAT wydał również zalecenia dla dystrybutorów papierosów elektronicznych, w tym zalecaną listę dozwolonych środków aromatyzujących. Szkoda, że zalecenia i sankcje nałożone przez VVTAT nie powstrzymują dostawców e-papierosów i niektórych sprzedawców przed dalszym lekceważeniem zakazu — poinformował nas urząd.

Zmiany od 1 listopada

Zgodnie z nowymi przepisami VVTAT sporządzi wykaz określonych substancji chemicznych, które są dozwolone do stosowania w e-papierosach oraz płynach do e-papierosów nadających smak i zapach tytoniu, w oparciu o dowody oparte na badaniach naukowych lub praktykach stosowanych przez właściwe organy w innych krajach. To, zdaniem projektodawców nowelizacji, uniemożliwi obchodzenie zakazów ustawy przez podmioty gospodarcze i ograniczy możliwość wprowadzania do obrotu papierosów elektronicznych i wkładów do e-papierosów, które nie mają smaku i zapachu tytoniu. Zmiany ograniczają również rozmiar e-papierosów i wkładów do nich, które nie zawierają nikotyny w płynie. Zgodnie z nowymi przepisami rozmiar ten nie będzie mógł przekraczać 10 ml. Jest to maksymalny rozmiar mający obecnie zastosowanie do e-papierosów i wkładów zawierających nikotynę.

— Nowy zakaz mający obowiązywać od 1 listopada ma na celu ograniczenie sprzedaży elektronicznych papierosów, które zyskują na popularności na Litwie. Propozycja zakazu dystrybucji e-papierosów i wkładów zawierających aromatyzowane płyny została złożona przez sejmową komisję ds. zdrowia. Miejmy nadzieję, że zmiany obowiązujące od 1 listopada sprawią, że kontrole będą bardziej przejrzyste i prostsze, ponieważ będziemy poszukiwać substancji, które nie znajdują się na dozwolonej liście – poinformowano nas w VVTAT.

