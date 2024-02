Przepustką na studia również egzamin z polskiego

Dotychczas, ażeby dostać się na filologię polską na Litwie, kandydaci musieli wykazać się świetną znajomością języka… litewskiego. Wynik z tego obowiązkowego przedmiotu na maturze był (i pozostaje) decydujący podczas rekrutacji na litewskie uczelnie.

Wysokie wymagania na studia

W tym roku uczniowie zamierzający podjąć dalszą naukę na uczelniach wyższych muszą spełnić niemało wymogów – oprócz egzaminu z języka państwowego będą musieli też zdać obowiązkowy państwowy egzamin z matematyki. Co ważne, zdać go będą musieli kandydaci zarówno na studia bezpłatne, jak i studia płatne, czyli finansowane przez państwo i niefinansowane. Dotyczy to przyszłych studentów zarówno uniwersytetów, jak też kolegiów. Uczniowie, którzy w tym roku nie wybrali egzaminu z matematyki, będą musieli się pożegnać z perspektywą studiów na Litwie.

Tak więc wszystkich, którzy zechcą podjąć studia na uniwersytecie lub w kolegium, na kierunkach płatnych i bezpłatnych, dotyczyć będą jednakowe wymagania: trzeba mieć zdany egzamin z litewskiego, matematyki i dowolnie wybrany trzeci egzamin państwowy. W przypadku absolwentów szkół polskich na Litwie może to być też ojczysty język polski.

W tym roku podczas rekrutacji na uniwersytety lub kolegia ważna będzie też średnia wyników z tych trzech wybranych egzaminów (w przypadku podjęcia studiów na uniwersytecie średnia arytmetyczna z trzech ocen matury państwowej musi wynosić co najmniej 36 pkt, w kolegiach – co najmniej 16 pkt). Bardzo dobry wynik uzyskany na egzaminie z języka ojczystego pomoże podnieść końcową średnią.

Uczelnie ustalają również minimalne progi punktów konkursowych. Jak podaje LAMA BPO, próg konkursowy jest obliczany na podstawie wyników czterech nauczanych przedmiotów (z wyjątkiem studiów z zakresu medycyny i stomatologii, sztuki, sportu i teologii).

Lista przedmiotów zależy od programu studiów; oceny z różnych przedmiotów mają różną wagę. Przy obliczaniu progu konkursowego brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych lub ocen rocznych – System Informacyjny Ogólnej Rekrutacji (BPIS) wybiera najkorzystniejszy dla kandydata wariant oceny przedmiotowej.

Pedagogika języka polskiego plus angielski

– W tym roku na Uniwersytecie Witolda Wielkiego (VDU) będzie prowadzony nabór na kierunek pedagogika języka polskiego plus dodatkowo specjalizacja z języka angielskiego. To jest nowość dla studentów. Zajęcia będą się odbywały stacjonarnie, w Wilnie. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli uczyć w szkole dwóch języków, czyli wykorzystać swoje umiejętności w karierze zawodowej pedagoga albo w innej wybranej dziedzinie. Ponadto na kierunku pedagogiki jest oferta studiów po litewsku na specjalizacjach: język i literatura litewska, historia połączona z geografią, muzyka, plastyka, nauczanie początkowe z językiem obcym, nauczanie przedszkolne, logopedia, pedagogika specjalna – wymienia doc. dr Henryka Sokołowska z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

Żeby dostać się na polonistykę, trzeba mieć zdane egzaminy z litewskiego, z matematyki i dowolny trzeci egzamin państwowy – to może być też język polski.

– Na podstawie przedmiotów kierunkowych priorytetowo uwzględniany będzie wynik z państwowego egzaminu z języka litewskiego, w następnej kolejności – wynik z języka obcego. Będziemy się starali, by w tej rubryce pierwszego języka obcego mógł być ewentualnie uwzględniany wynik z języka polskiego. Ponadto będą oceniane wyniki innych egzaminów państwowych lub rocznych ocen z dwóch przedmiotów, z których uczniowie wypadną najlepiej. Trzecia rubryka to do wyboru wyniki z: matematyki, informatyki, geografii lub historii, ocena zaś z języka polskiego może się znaleźć w czwartej rubryce. Ogólnie mówiąc, wynik z języka polskiego będzie uwzględniany tak samo jak z innych egzaminów państwowych – komentuje doc. dr Henryka Sokołowska.

Czytaj więcej: Doc. dr Henryka Sokołowska o perspektywach pracy po polonistyce. „Wykształcą kompetencje organizacyjne i liderskie”

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 06 (17) 10-23/02/2024