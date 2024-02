Polacy na obchodach Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego

Niosąc flagi polskie i litewskie, o godzinie dziesiątej wyruszyli z placu Katedralnego na cmentarz na Rossie. Tu spoczywają sygnatariusze ogłoszonego 16 lutego 1918 r. Aktu Niepodległości Litwy w tym patriarcha litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanavičius.

Ważna dla Litwy data

— Już nie po raz pierwszy bierzemy udział w obchodach narodowego święta. Jako obywatele Litwy, przede wszystkim poczuwamy się do swojej polskiej narodowości, obchodzimy polskie święta, ale również mamy poczucie jedności z litewskim narodem, dlatego wspólnie świętujemy dzień 16 lutego. Dla Litwy to jest niezwykle ważna data. Dla każdego kraju ważne są święta, które jednoczą naród. Daj boże, żeby nie były potrzebne jakieś inne wydarzenia, które by jednoczyły naród. Nasze gimnazjum od lat bierze udział w tych obchodach. Pracują u nas aktywne lituanistki, historycy, zachęcają młodzież do udziału w takich ważnych dla naszego państwa wydarzeniach — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Waldemar Szełkowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, prezes Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon „Nowa Wilejka”.

Uczniowie gimnazjum tradycyjnie w marszu doszli do cmentarza na Rossie.

— Z zasady z powodu tłumów nie wszystkim udaje się dotrzeć do miejsc pochówków litewskich sygnatariuszy i Jonasa Basanavičiusa, aby złożyć kwiaty czy zapalić znicze. Było nas sporo – około 70 uczniów, nauczyciele, rodzice. Zazwyczaj dochodzimy do Rossy i symbolicznie składamy hołd — wyjaśnia Waldemar Szełkowski.

Pochód skierowany do młodzieży szkolnej

Uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie co roku biorą udział w obchodach dnia 16 lutego.

— Tradycyjnie bierzemy też udział w pochodzie. Uważamy, że odzyskanie niepodległości przez nasz kraj jest wydarzeniem, które warto świętować, tym bardziej, że jest to dzień wolny od pracy i nauki, a sam pochód z inicjatywy miasta Wilna jest skierowany do młodzieży szkolnej. Nasi uczniowie, a było ich około stu osób, nieśli flagi litewskie oraz polskie, żeby podkreślić naszą odrębność — opowiada Adam Błaszkiewicz, dyrektor gimnazjum.

W pochodzie „Litewską Drogą Państwową” udział bierze młodzież z całego kraju. Podczas przemarszu spod katedry na cmentarz na Rossie uczestnicy pochodu zatrzymują się w szesnastu miejscach ważnych dla w historii państwa litewskiego, m.in. przy Domu Sygnatariuszy, gdzie 16 lutego w 1918 r. Członkowie Rady Litwy podpisali Akt Niepodległości, przy pomniku Jonasa Basanavičiusa, przy Filharmonii Narodowej, dawnym gmachu Sali Miejskiej, gdzie w 1905 r. Wielki Sejm Wileński, zwołany z inicjatywy Jonasa Basanavičiusa, zażądał niepodległości Litwy.

Wśród uhonorowanych Polacy Litwy

Prezydent RL Gitanas Nausėda z okazji 16 lutego, Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego, odznaczył zasłużonych dla Litwy i promowania kraju. Wśród odznaczonych znaleźli się także Polacy z Litwy. Prof. Bogusław Grużewski, ekonomista, socjolog, dyrektor Instytutu Badań Rynku Pracy przy Litewskim Centrum Badań Społecznych został odznaczony Krzyżem Rycerskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy”. Ewelina Mokrzecka, dziennikarka, kierowniczka grupy wspólnot narodowych na portalu państwowego nadawcy LRT została odznaczona Orderem Medalu „Za Zasługi dla Litwy”.

